¿Necesitas mejorar tus finanzas? La UNAM tiene cursos gratuitos que pueden ayudarte

Manejar los ingresos económicos y los gastos puede ser complicado para algunas personas, al grado de llegar al fin de mes y sentir que estas a nada en ceros en tu cuenta bancaria.

Así que, si estás interesado en conocer algunos métodos para manejar mejor tus finanzas personales, la Universidad Autónoma de México (UNAM) tiene algunos cursos gratuitos que pueden ser de utilidad.

Estos cursos son muy sencillos y te explican en poco tiempo algunos términos que son importantes a la hora de hacer compras y organizar de forma adecuada la forma en la que haces rendir tu dinero.

Consumo responsable

El curso Economía para todos: consumo responsable tiene una duración aproximada de 30 horas de estudio y es impartido por Bulmaro Álvarez Estrada, licenciado en la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios.

Su objetivo es que aprendas a reflexionar las razones por las que sueles comprar cierto tipo de productos, también si las formas de pago que utilizas son las adecuadas, además te ayudará a ser consciente de tus derechos como consumidor.

¿El dinero no te alcanza?

Si sientes que tus ingresos son buenos, pero aún así no te alcanza, la UNAM tiene disponible el tema: El dinero no me rinde; este curso es realizado por el dr. Luis Guillermo Alvarado Vázquez de la Facultad de Contaduría y Administración.

Las herramientas que te proporcionará son reconocer lo indispensable que es organizar y registrar todos sus gastos, de forma que puedas identificar lo que consumes día con día.

Otra finalidad es que con este orden puedas hacer un plan de ahorro y también de inversiones, todo de acuerdo a tus posibilidades.

La inflación y sus efectos en tus finanzas

Con el curso ¿Qué es la inflación? tendrás la posibilidad de entender a grandes razgos de qué se trata la inflación y cómo afecta a tus finanzas. La lección ha sido creada por el mtro. Ignacio Cruz López de Facultad de Economía.

La idea es que al finalizar este curso comprendas qué es la inflación, cómo se mide, cómo se crea y cómo impacta en tu bolsillo, de manera que puedas preveer mejor tus finanzas personales.

Para poder acceder a estos cursos gratuitos no tienes que ser estudiante de la UNAM, únicamente es necesario hacer un registro en la plataforma Aprendo+ que te pedirá datos básicos como tu nombre, un correo electrónico, el país en el que vives y la ciudad; además tendrás que crear un nombre de usario para poder acceder a los cursos cuando lo desees.