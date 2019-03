Colosio, la tragedia que conmocionó a México

El asesinato de Luis Donaldo Colosio en1994, fue uno de los acontecimientos más funestos en la historia del país, a partir de entonces el rumbo de la política nacional cambió por completo dejando a un pueblo confundido y adolorido. 25 años después, Netflix le apuesta a contar la historia del político que prometía el gran cambio que todos esperaban.

Este suceso fue llevado a la pantalla grande en el 2012 por el director Carlos Bolado en Colosio: el asesinato, y también se han escrito numerosos libros y textos periodísticos en torno a ello, sin embargo, la nueva serie, que se estrenará un día antes del aniversario luctuoso, ofrece una versión completamente diferente al estar planteado desde la mirada femenina de la esposa de Colosio, Diana Laura y al ser dirigido por dos mujeres, Hiromi Kamata, y Natalia Beristáin.

A manera de homenaje, Jorge A. Jiménez, Alberto Guerra, Ilse Salas y Jorge Antonio Guerrero, darán vida a los protagonistas de la historia, que en su adaptación para Netflix, está basada en una ardua investigación.

“Todo lo que no involucra la emotividad de los personajes está documentado, donde nos metemos en terrenos de ficción es en qué sentían estos personajes es algo que nadie nos puede decir” afirma Alberto Guerra.

Para Jorge A. Jiménez, representar a Colosio, fue un reto puesto que una de sus preocupaciones más grandes era el “no caer en la imitación, en la copia o en la parodia, yo estoy en contra de eso y el compromiso es llenar esos zapatos y ser lo más fiel que se pueda, incluyendo lo que hacemos nosotros como actores, la imaginación para crear el personaje”.

Ilse Salas, quien da vida a la esposa del candidato, considera que “Diana Laura es una mujer muy fuerte muy valiente y además con una carrera que apuntaba para un muy buen futuro, ella era economista y decidió seguir la carrera política con Luis Donaldo, pero además eran colegas, tenía una fortaleza increíble con una enfermedad terminal desde su segundo embarazo que resistió incluso después de la muerte de su esposo y metida en un tanque de tiburones que son los políticos”.

Gossip Cien años de soledad, de García Márquez, será serie gracias a Netflix

Salas, asegura que la serie, además de rendirle homenaje a Colosio y a Riojas, es también “un recordatorio de un año violentísimo que vivió México, 1994 fue un año terrible por donde lo quieras ver, hubo un momento político muy denso y para mí es un parteaguas para entender la política hasta nuestros días” por lo que la serie es para ella una invitación a reflexionar “¿Qué tanto ha cambiado?”.

De tal forma que la relevancia de la serie, según Jorge A. Jiménez, recae en que está basada en un hecho real, por lo que desde su punto de vista ésta “viene a destapar la cajita de todo este movimiento que se ha querido mantener 25 años después, es parte de la historia de México bien o mal hay que saber en qué país estamos”.

Foto Ulises Castellanos

Es por lo que, a pesar de estar basada en una investigación muy estricta e incluso estar soportada por elementos legales, los actores afirmaron sentir un poco de temor al acercarse a este tipo de temas. “Sí te ponías nervioso de ver a Beltrones, a los Salinas, a Zedillo, a Córdoba Montoya, de repente estábamos todos caracterizados y, claro que había momentos de nerviosismo, le preguntábamos a los productores, ‘oigan, ¿sí saben lo que están haciendo? ¿no nos vamos a meter en problemas graves?” afirmó Salas y añadió que ellos “no pondrían en riesgo a nadie involucrado” puesto que no está basado en falsas tesis.

El que ha sido considerado el villano de la historia, Mario Aburto, asesino de Colosio, es interpretado por Jorge Antonio Guerrero, quien recientemente participó en Roma, y explica que su carrera se ha centrado en “narrativas como de una suerte de marginación”, y ha intentado no tomar tanto en cuenta el sentimiento de la sociedad hacia su personaje, para poder llevar a cabo una actuación más genuina.

“Yo me pongo a pensar, si Mario hubiera tenido el dinero para pagar un abogado que tuviera el cuidado de todo el proceso, probablemente sería otra historia de su figura, pero no fue así, entonces de pronto a mí me gusta pensar en eso” expresa Guerrero y añade que el gesto de Aburto “se me hace muy familiar, tiene rasgos que he asociado con mi familia”.

El entonces director de seguridad pública Federico Benítez es encarnado por el actor Alberto Guerra, quien afirma sentir una cercanía especial por su personaje y considera la producción “está muy bien hecha, muy bien fotografiada y dirigida, creo que es un parteaguas en Netflix, el mismo respeto que le dimos al fondo, se le estaba dando a la forma”.

Y aunque no cuentan con los presupuestos de las grandes series internacionales, para Guerra “con lo que hay podemos pelearle al que sea” y resalta el hecho de que la historia esté contada por las dos perspectivas femeninas de Beristáin y Kimoto. “Hace muchísima falta empezar a contar desde la sensibilidad femenina muchas historias que estamos acostumbrados a que se cuentan desde la sensibilidad masculina” finaliza.

Hijo de Colosio pide que no se vea con morbo la serie sobre su padre

Monterrey, N. L- Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió observar sin morbo la serie Historia de un crimen: Colosio, serie que se estrenará por Netflix el próximo 22 de marzo y que gira en torno al asesinato de su padre, el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“De forma muy respetuosa, pido que no se convierta esto en un giro morboso, pido que se tome el suceso con una mente abierta, como lo que es, una serie de ficción basada en hechos reales”, solicitó el diputado local de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Colosio dice que no tuvo ningún tipo de acercamiento con la producción de este proyecto, aunque sí una conversación con la actriz que interpretará a su madre en la serie, Ilse Salas, con quien compartió acerca de lo valiente que fue siempre su mamá.



Este año al cumplirse el 25 aniversario de su deceso, se le rendirá homenaje en una ceremonia luctuosa en su memoria en Magdalena de Kino, en Sonora, como siempre lo han hecho.



Sin embargo, este año será de festejar la vida de Colosio Murrieta de forma diferente, pero a diferencia de otros años ahora participamos toda mi familia en los preparativos, ya que se trata de conmemorarlo con actividades culturales que él disfrutaba hacer en vida.



“Sí habrá una ceremonia religiosa, pero también una caminata por la paz, concursos culturales con escuelas de la localidad, y propuestas de arte en la plaza principal, y no el mausoleo”.

El homenaje, menciona el diputado Colosio, no lleva consigo tintes políticos, porque de esos hay muchos. “Este va lleno de lazos familiares, llenos de orgullo, respeto y amor hacia Colosio”.