Neutralidad de AMLO ante Trump es inefectiva: académicos de la UNAM

La posición de México ante Estados Unidos no debe ser neutral y debe tener una directriz. Relación que no debe establecerse a partir de una estrategia internacional, sino con base en una política estadounidense, señalaron expertos de la UNAM.

“El actual Gobierno federal debe fijarse una meta al respecto, pues nuestro país no puede ser neutral”, señalaron José Luis Valdés Ugalde y Roberto Zepeda, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) durante la conferencia A 2 años de la Presidencia de Donald Trump: saldos y perspectivas para México.

“No debe haber neutralidad ante un mandatario que sólo ha tenido un posicionamiento destructivo frente a nuestro país, con una política antimexicana”, subrayó Valdés Ugalde.

Foto: Roberto Hernández y AFP

No puede existir una política de no política frente a Estados Unidos. La neutralidad es el remanso más cómodo para la mediocridad, la neutralidad no procede, es inefectiva, tiene que terminar en el caso de Trump. México debe tomar una posición. La diplomacia tiene que ser activa, no de silencios

José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN)

El universitario expuso que debe haber un pronunciamiento claro respecto al tema del muro y la situación de los migrantes en la frontera. “No hay que confundir la participación en la defensa de los intereses nacionales, con la intervención en la soberanía de otro país”.



Destacó que Donald Trump sigue arreciando su discurso que lo llevó a la Presidencia de Estados Unidos. “Discurso político que no se sostiene con la realidad e incluso hay ciudades santuario que se niegan a la persecución de migrantes. El muro todavía no es un agravio que viole los preceptos internacionales, sin embargo, en términos de principios morales, podría hacerse una discusión internacional, donde la reunión de Davos sería una oportunidad, pero AMLO no quiere ir”.

Añadió que el vecino país no ha reconocido la colaboración del Gobierno mexicano en el asunto del terrorismo y en contener la migración. Asimismo, que es necesario un zar fronterizo por parte del Gobierno mexicano.

Trump llega debilitado a segundo año de gobierno

Foto: AFP

Valdés Ugalde explicó que el mandatario estadounidense llega a su segundo año de mandato debilitado a nivel interno porque ha perdido a 27 colaboradores y a nivel internacional está a la defensiva por la trama rusa y su vínculo con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

En tanto, Roberto Zepeda apuntó que es momento de modificar la relación con el país vecino de manera más flexible en los tres temas que detonan fricciones y oportunidades: migración, seguridad y el ámbito comercial. “Hay que buscar todas las formas de convencer a Donald Trump de intensificar la cooperación bilateral”.

Cierre de gobierno en EU impactaría a México

Foto: AFP

Ante el cierre parcial del Gobierno estadounidense, que está a punto de cumplir un mes, existe riesgo de una crisis económica que impactaría a México, alertó.

Durante la administración Trump se han creado más de 4.5 millones de empleos, y el desempleo se ha mantenido bajo, con 3.9 por ciento, casi un punto porcentual menos de lo que él lo encontró. Además, la economía en 2018 creció 3.4 por ciento. A pesar de los logros, si el Gobierno estadounidense continúa el cierre para lograr fondos para el muro, estará en franco riesgo”, reiteró.

Si hay una recesión económica en la Unión Americana, si se ligan varios trimestres de crecimiento cero, se podría llegar a una crisis y habría repercusiones en la economía mexicana, pues nuestro desempeño económico está muy ligado a ese país: el 80 por ciento de nuestras exportaciones van a EU, y 50 por ciento de las importaciones vienen de esa nación”, concluyó.