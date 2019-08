Nevith Condés habría sido amenazado por el alcalde de Tejupilco

Tejupilco, Edomex.- Nevith Condés Jaramillo cogió su mochila y se enfiló a la sierra de Nanchititla, en la región de Luvianos, sur del estado de México, para buscar "audiencia" con los lideres de la Familia Michoacana y saber si ellos tenían órdenes de "disciplinarlo" por indicaciones del alcalde Anthony Domínguez Vargas.

De acuerdo a la Silla Rota, esta escena fue en el 2018, el periodista había sido amenazado por el presidente municipal de Tejupilco y supuestamente había acordado con "la maña" - así se le conoce al crimen organizado en esta región - para que le diera un escarmiento al director de El Observatorio del Sur.

Foto: Especial

"Voy a ir a buscar a los líderes de la maña para que de una vez me castiguen tres días y me traigan a manguerazos (golpes), como es la costumbre. Si ya no regreso es que me mataron" , confió a una persona allegada a él.

Nevith regresó rápido de la Sierra de Nanchititla luego de dialogar con los líderes de la Familia Michoacana, cuya respuesta sorprendió al periodista ya que ellos no tenían ningún acuerdo con el alcalde de Tejupilco para "disciplinarlo".

Al contrario, los criminales reconocieron el trabajo periodístico de El Observatorio del Sur en las comunidades.

Foto: cuartoscuro

"Al contrario, la referencia es que estos personajes del crimen organizado en la zona, es que conocían su trabajo y lo apreciaban como útil y bueno para la comunidad, garantizándole que podía seguir con su labor periodística tal cual, sin ningún problema, observación o “línea” de parte de ellos, ni siquiera recomendación de ignorar algún personaje político de la región", expresó Maricarmen Aguilar Franco, una de sus compañeras periodistas del sur mexiquense.

Al parecer, el periodista ya había acudido a buscar ayuda al mecanismo federal de protección a periodistas a la CDMX pero al no obtener la ayuda que necesitaba, Nevith dejó de ir.

Foto: Mariano Soriano

El director de El Observatorio del Sur siguió con sus actividades en 2019, sin embargo, "tuvo cuidado" de no publicar información policiaca, sólo actividades sociales, comunitarias y turísticas.

En agosto empezó a difundir un conflicto entre comuneros de Rincón de Aguirre y la alcaldía de Tejupilco.

Su más reciente transmisión de este problema fue el pasado 16 de agosto en su página El Observatorio del Sur.

Fue el sábado 24 de agosto cuando su cuerpo fue encontrado con cuatro puñaladas en la comunidad de Cerro de Cacalotepec.

Hasta el momento, el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez, no se ha pronunciado al respecto.