Niega AMLO empresas predilectas en su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que durante los seis años de su gobierno se hubiese privilegiado a alguna empresa privada.

A pesar de que ocho de cada 10 contratos públicos del gobierno federal fueron otorgados por adjudicación directa, el presidente dijo que todos los contratos otorgados en su gobierno se han apegado a la ley.

Al ser cuestionado por la relación Gobierno-Empresarios, López Obrador dijo: “Ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problema con las empresas acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todo se han apegado a la legalidad vigente, no ha habido empresas predilectas como era antes”.

El presidente sostuvo que en su gobierno ya no hay corrupción y dijo que durante el gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón se tenía como predilecta a la empresa española Repsol.

“Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol de España en el sexenio de Calderón, van a ver que no sólo fueron muchos (contratos), sino que no se cumplió con la legalidad y abusaron, es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país. Luego con el licenciado Peña hubo otra empresa famosa favorita extranjera, OHL, lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplían con la legalidad quieran obras que se cobraban con costos elevados. En el gobierno nuestro no ha habido empresas predilectas”, dijo el presidente.

En este sentido, concluyó: “hemos actuado con absoluta transparencia”.

En los dos últimos años se otorgaron contratos mediante adjudicación directa por tres mil 720 millones de pesos a empresas de reciente creación, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).