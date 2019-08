Niega AMLO que evangelistas violen el Estado laico

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la participación del hijo del presidente de Confraternice, Josué Farela, y pastores evangelistas como servidores de la nación, viole el Estado laico.

Defendió que los ministros de culto religión cristiana, o cualquier otra, pueden trabajar en el gobierno, siempre y cuando no utilicen los cargos para hacer proselitismo religioso.

Política [Podcast] Despierta con El Sol | La sagrada familia de la 4T: De siervos de Dios a servidores de la nación

“Mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, no tiene por qué afectar el estado laico. Se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión; siendo cristiano, católico, siendo agnóstico, ateo. Es un gobierno plural”, argumentó durante la conferencia mañanera.

Ayer El Sol de México dio a conocer que el hijo de Arturo Farela, gana mensualmente más de 70 mil pesos brutos y 55 mil netos, como coordinador de los Servidores de la Nación.

Además de que dos pastores de Confraternice, Rafael Moreno Hurtado y Roberto Vital Pineda, así como Josué Israel Serrano Rendón y Enrique Arnol Valadez Linares, cercanos a Arturo Farela, también aparecen en la nómina como Servidores de la Nación y ganan 8 mil pesos netos al mes.

No obstante, López Obrador aseguró que en su gobierno “existe una separación muy clara entre lo eclesiástico”, así como en lo económico, pero eso no significa que se impida la libertad de creencias religiosas ni que se imponga una religión por parte del Estado.

Sobre la demanda que hizo el Instituto Nacional Electoral al Ejecutivo Federal, para que los servidores de la nación dejen de portar un chaleco café con la leyenda de Presidencia de la República, por considerarlo proselitismo político; López Obrador respondió que atenderán el señalamiento, pero negó que se utilicen los programas sociales para cometer fraude electoral.

“Estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena, ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido no solo pierde el trabajo, sino que debe ser sancionado porque ya también es delito grave el fraude electoral. No se puede hacer labor desde el gobierno de ningún partido, de ningún candidato”, afirmó el primer mandatario.

Asimismo, reclamó al INE que antes no hiciera estos señalamientos a los gobiernos pasados, quienes no solamente usaban el chaleco, sino el dinero del gobierno.