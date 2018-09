Claman justicia en asesinato del pequeño Julián, "no queremos otro niño muerto"

Puebla.- Con rezos y cánticos, la noche de este lunes decenas de personas montaron guardia en espera de los restos del pequeño Julián Salvador, de 7 años de edad, quien fue asesinado tras ser golpeado. El hermanastro Eduardo, detenido por la Fiscalía estatal, es el principal sospechoso.

En seguimiento a las investigaciones, personal de la Fiscalía General del Estado continuó con las diligencias al interior del inmueble de Misiones de San Francisco, donde se habría cometido el crimen. En este punto, trascendió, fueron hallados algunos indicios que probarían la presunta responsabilidad del acusado, a quien en una ocasión fue asegurado por el delito de robo.

Fue enterrado por el hermanastro cerca de su casa

En una excavación de aproximadamente 40 centímetros de profundidad y un metro de largo, sobre la maleza y a respaldo de un negocio de pizzas, es donde el cuerpo de Julián Salvador fue enterrado presuntamente por su hermanastro de 25 años de edad.

De acuerdo con las cámaras de vigilancia de la zona, tras asesinar al niño, lo metió a un bote de basura para luego trasladarlo al referido punto, ubicado en la lateral del Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla.

Foto: Héctor González

Se trata de un lote lleno de maleza y localizadoa escasos cinco minutos del lugar donde la víctima y el ahora acusado vivían.

Guantes de látex y una sábana blanca en la cual al parecer fue envuelto el cuerpo de Julián todavía se observan en el sitio, dando cuenta de que este fue el lugar donde Eduardo intentó ocultar el crimen.

Exigen justicia: No queremos otro niño muerto

Habitantes no dudaron en expresar el dolor y la impotencia que sienten ante este caso y mostraron su solidaridad con los padres de Julián.

“Teníamos la esperanza de encontrar con vida a Julián, pero lo hallaron muerto. Nunca más lo vamos a volver a ver correr por aquí”, dijeron sus vecinos entre el dolor y la consternación, mientras se organizaban para recibir el cuerpo de Julián Salvador.

Foto: Héctor González

Rostros sumergidos en la tristeza pero también de preocupación son los que se observaron en la calle Mejía e Independencia del citado complejo habitacional, donde residentes de varias secciones se congregaron para elaborar un altar y adornar la calle con globos de colores, en espera de los restos del menor de 7 años de edad, que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado pasado.



Frente a la casa de la víctima, decenas de moradores exigieron justicia para Julián, quien hace apenas dos meses festejó su cumpleaños número 7 y cursaba el segundo grado de primaria en la escuela 5 de Mayo de San Lorenzo Almecatla.

Foto: Héctor González

“Todos somos padres y sentimos el dolor por el cual hoy está pasando esta familia. No queremos otro niño muerto o desaparecido. Pedimos justicia, que la persona que resulte responsable pague, porque no vamos a señalar a nadie ya que aún no se saben bien las cosas”, dijeron vecinos entrevistados por El Sol de Puebla.



Familia de Julián, de escasos recursos



Con comida, flores, veladoras y una colecta para solventar los gastos de defunción, es como la gente de Misiones de San Francisco se ha unido para apoyar a los padres del pequeño Julián, pues aseguran que se trata de una familia de escasos recursos.

“La señora vende memelas, no cuenta con muchos ingresos. Aparte de Julián, que era el más pequeño, la señora tiene otro hijo de 16 años de edad, pero solo el hoy occiso era hijo de ella y de su pareja sentimental”, aseguraron algunos declarantes, quienes también señalaron que el padre del acusado es originario de Veracruz.

Foto: Héctor González

Aunque el sospechoso del crimen se encuentra detenido, al tratarse del hermanastro de Julián Salvador, la situación es difícil, comentaron algunas personas en el lugar.

Hermanastro sólo es acusado de cohecho

De acuerdo con fuentes extraoficiales, Eduardo N, sospechoso del infanticidio, quedará a disposición del juez de control pero solo por el delito de cohecho, luego de que ofreciera dinero a los agentes ministeriales a cambio de su libertad.

No obstante, la Fiscalía lo señala como el presunto asesino del menor. Asimismo, la dependencia refirió que de acuerdo con las primeras indagatorias, el acusado al parecer actuó bajo los influjos de la droga, pues incluso existen antecedentes de que este sujeto es adicto desde hace varios años.

Foto: Fiscalía de Puebla

Aunque algunos vecinos prefirieron reservarse algún comentario bueno o malo, respecto al hoy investigado, hay quienes dijeron que Eduardo era violento, pero dijeron no poder asegurar cómo sucedieron en realidad las cosas, por lo que prefieren esperar a que avancen las investigaciones.

