Niños armados no deben ser criminalizados: Julián LeBarón

Julián LeBarón consideró que no se debe criminalizar a los niños que son reclutados como autodefensas, ya que es más honorable que un menor levante un arma para defenderse, que un maldito bastardo que no tiene madre este matando a mujeres y niños.

Durante su participación en el foro La Política de Seguridad Pública, después de 10 años ¿Qué hacer?, dijo que los niños reclutados por las policías comunitarias de Chilapa, Guerrero, no deben ser criminalizados porque lo hacen con la finalidad de defender a la familia.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“En última instancia un niño que agarra un arma para defender a su mamá de un asesino, ese instrumento, es un instrumento de salvación, no hay que criminalizar las cosas porque las cosas no son que cometen los crímenes, son los bastardos que no tienen madre que matan a mujeres y niños los que tenemos que detener”.

Dijo que es una realidad cruel que los menores de edad estén utilizando armas; sin embargo, aseguró que el tráfico de armas seguirá existiendo y no se podrá detener.

Julián LeBarón, destacó que la Ley le prohíbe a las personas honestas estar armados, mientras a los delincuentes se les da la libertad de andar armados, lo que genera que la sociedad esté indefensa.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Agregó que es tiempo de que el gobierno Federal, tome en cuenta a los ciudadanos para comenzar a formar estrategias contra la inseguridad, debido a que si no son tomados en cuenta, ninguna estrategia que ponga en marcha le resolverá el problema de la violencia.

Insistimos en que estamos utilizando las herramientas equivocadas la política no es la correcta para acabar con esto

Enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el poder judicial garantiza la libertad para los que delinquen y la Fiscalía General de la República, tienen el monopolio de la seguridad y son incapaces de garantizar la seguridad.