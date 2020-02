Niños comunicadores reclaman indiferencia de AMLO en conferencia

Niños del programa de radio pública de Veracruz, Periscopio, reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no está listo para escuchar a la población infantil, luego de que los ignoró durante la conferencia mañanera y no les dio la palabra.

“Necesitamos más espacios para participar en los medios de comunicación, y que también creemos que nuestro país no está preparado para escucharnos. Justo eso que acaba de pasar, no nos dio la palabra, aunque nos vio 15 mil veces. No está preparado para escucharnos”, expresó Bruno Segura al final de la conferencia mañanera.

Los menores de entre 7 y 10 años de edad acusaron que el canal público de Radio y Televisión de Veracruz, cancelaron el único programa de radio participativa infantil hace dos semanas, sin darles previo aviso ni ofrecerles una disculpa.

Bruno señaló que el subdirector de radio, Randy Ramírez, no se comunicó con ellos, hasta que subieron un video a las redes sociales para manifestarse y alcanzó dos mil vistas.

Bruno, Andrea Silva y Fidel Torres querían preguntar al presidente sobre cómo garantizar los derechos de los niños en materia de acceso a la información, participación en medios públicos y pedirle un mensaje para el sector infantil.

Mañana ya no podrán asistir a la conferencia mañanera porque solo mandan a tres niños por mes, quienes a su vez se rotan las oportunidades y el siguiente mes, le tocará a otro grupo.