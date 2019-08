La lucha no acaba hasta que haya medicamentos: padres de niños con cáncer

Mientras la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), aseguró que se busca dar solución a la falta de medicamentos para los niños con cáncer, el señor Israel Rivas advirtió: “Esta lucha no acaba aquí. Mientras no haya medicamentos esto seguirá”.

En caso de seguir el faltante, acudirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Después de una reunión de casi tres horas que sostuvieron en dicha comisión legislativa, Israel Rivas, acompañado de un grupo de padres de niños con leucemia, dijo que este es el cuarto desabasto de medicamentos que sufren como usuarios del Seguro Popular.

Para hacerlo saber al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitaron hace tres meses una entrevista y aún no les contestan.

En su caso personal, no puede adquirir el medicamento que cuesta hasta 30 mil pesos. “Soy de Chiapas, no tengo empleo. Era empleado por honorarios y desde que le detectaron la enfermedad a mi hija Dana, de 4 años, me vine para la Ciudad de México”, refirió.

Se trata de un medicamento insustituible. “Vamos a indagar sobre si las medicinas que nos dicen estaban en proceso de entregarlas hoy. No queremos que esto nos vuelva a pasar”.

“¿Por qué pasa esto en México y se pone en riesgo la vida de nuestros hijos?”, cuestionó.

Por su parte, la diputada morenista consideró que es muy difícil la situación de estos niños y que el compromiso es trabajaren conjunto: autoridades, legislativo y padres de familia para superarlo.

“Mi compromiso es dar seguimiento esto con la Secretaría de Salud y con los padres de familia. Vamos a trabajar en conjunto”.

Afirmó que la falta de medicamentos para los niños con este tipo de cáncer no es por falta de presupuesto. “Es un problema de producción. Los laboratorios no producen de manera continua estos medicamentos”.

Comentó que está en contacto con el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien le comentó que hoy llegaba el medicamento al Hospital Infantil Federico Gómez. “Vamos a darle seguimiento con los padres”.

Sostuvo que buscan estrategias para que no exista falta de medicamentos para estas niños, niños y adolescentes afectados.