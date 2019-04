"No habrá evaluación punitiva", AMLO reitera cancelación de Reforma Educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la cancelación de la Reforma Educativa y aseguró a los maestros que no habrá evaluación punitiva.

De gira por Uruapan, Michoacán, el mandatario dijo que cumplirá su promesa de cancelar dicha reforma.

Se cancelará la Reforma Educativa y no habrá evaluación punitiva. No se va a degradar al magisterio, no se le va ofender.

Asimismo, afirmó que a diferencia de otros gobiernos, su administración si va a exaltar la labor magisterial.

Se va a exaltar la labor magisterial como nunca en el caso de Michoacán iniciaremos la federalización de la educación.





Reveló también el sistema de educación serán federalizados debido a que este es uno de los principales problemas que aquejan al país. principalmente por la falta de pago a los trabajadores en esos rubros.

Cabe recordar, que en los últimos meses la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han vuelto a manifestar la Ciudad de México, realizando plantones fuera de la Cámara de Diputados exigiendo la abrogación de la reforma.

Además, han recriminaron que a pesar de las seis mesas de negociación que han mantenido con legisladores y la Secretaría de Educación Pública (SEP) , sus demandas no han sido plasmadas en el dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 72 constitucional.

En entrevista para El Sol de México, el diputado federal y secretario de la Comisión de Hacienda, Antonio Ortega Martínez, destacó que son dos grupos con mando en la CNTE, "los radicales y los moderados".

Los primeros buscan quedarse con el pase automático de los normalistas a la educación y la pretensión de más de 5 mil 500 plazas; mientras que los segundos no quieren romper el diálogo ni la relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni con los actores políticos.