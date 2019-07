No habrá indemnizaciones a policías federales: Alfonso Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo reiteró que no habrá indemnizaciones a policías federales que rechazan formar parte de la Guardia Nacional.

Luego de encabezar una reunión con los encargados de Protección Civil de 18 entidades, Durazo aseguró que se reunirá con policías federales, con quienes ratificará el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo de hace dos semanas.

Se refirió al grupo de policías que durante dos semanas protestaron en el centro de mando de la Policía Federal refiriendo que tienen planteamientos complementarios y que no estamos en posibilidades de atender porque demandan una indemnización y ésta sólo procede cuando se despide a alguien y no es el caso, "no vamos a despedir a ningún elemento de la Policía Federal".

Durazo Montaño encabezó los trabajos de colaboración con las unidades de Protección Civil de 18 entidades que tienen mayor incidencia sísmica, para la implementación del “Plan PrevenSismo”.

Éste es un programa interinstitucional que establece los mecanismos de coordinación ante un sismo de mayor magnitud entre el Gobierno de México y las entidades federativas, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil.