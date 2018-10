No habrá mesas de consulta del NAIM en aeropuertos

Luego de que empresarios pidieran la instalación de mesas de consulta en varios aeropuertos del país, el vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez, dijo que se decidió no instalar más mesas para no afectar la certidumbre de la consulta.

En entrevista radiofónica, el vocero explicó que se decidió no hacerlo " aunque tuvieran razón, pero para dar certidumbre, decidimos no hacerlo porque habría demasiadas mesas y no habrá control".

Recibimos petición de organismos empresariales, ciudadanos, Organizaciones Sociales, incluso poblaciones que piden mesas en muchos lugares. Estudiamos el caso, pero por razones de la organización, de la capacidad y garantizar certidumbre, que se va controlar el proceso y sea transparente, decidimos no abrir más urnas

Además aseguró que todo se encuentra listo para la consulta ciudadana, en la que se decidirá el futuro de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Sociedad Ubica tu casilla para votar en consulta sobre el NAIM

La consulta se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre para la cual se han distribuido un millón de boletas en 538 municipios del país. Las mesas se instalarán de las 8:00 horas a las 18:00 horas y serán operadas por voluntarios.

Se estima que el domingo después de las 20:00 horas estén los resultados

Además el vocero estima que el domingo 28, después de las 20 horas se informe el resultado de la consulta.

Puedes leer: Piden aerolíneas de EU a AMLO seguir con construcción del NAIM