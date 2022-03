No hay muertos por enfrentamiento del partido entre Querétaro y Atlas: Enrique Alfaro

A través de un mensaje difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reiteró lo señalado por las autoridades por lo que señaló que, al corte de las 9 de la mañana, no se reportan personas fallecidas por el enfrentamiento ocurrido entre las barras del equipo Querétaro y Atlas.

No obstante, el gobernador jalisciense informó que hay dos jóvenes gravemente lesionados, derivados de los enfrentamientos; se tratan de dos jóvenes, uno en estado estable y otro más en estado delicado.

Alfaro indicó que la información le fue otorgada por su similar, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

“Desde el día de ayer en la noche he estado tratando de dar información puntual de lo que sucedió en el partido de Querétaro y Atlas. Para mí es fundamental decirles que al día de hoy, a las nueve de la mañana, que estoy haciendo este video, me confirma el gobernador de Querétaro que no tenemos reporte de ningún muerto”, señaló, Alfaro.

El titular de gobierno aseguró que la información que otorgó es oficial y se genera directamente desde Querétaro, “el gobernador me informa que ya podrán ingresar los familiares a los hospitales donde están los jóvenes”, declaró.

Enfatizó que, tras lo ocurrido, no puede haber espacio para los rumores, pues se tiene que estar plenamente en comunicación con las familias de los afectados.

“Se debe actuar con todo el peso de la ley”, exaltó Alfaro.