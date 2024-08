No hemos sido escuchados para la planeación de la reforma judicial, acusa la directora de JUFED

La jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez reclamó que las y los impartidores de justicia no han sido escuchados en la planeación de la reforma judicial que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

Dicha declaración la hizo durante un foro de reflexión ciudadana respecto a la reforma, organizado por la asociación UNE México este miércoles.

“Definitivamente no hemos sido escuchados. No es algo que pueda decir nada más yo. Ustedes saben que la primera respuesta (de legisladores oficialistas) siempre es: ‘la reforma va porque va. Pase lo que pase, no los vamos a escuchar’. Esa es la preocupación que tiene el Poder Judicial al interior, porque es romper con estos dos pilares, no solo del Poder Judicial, sino de la democracia entera”, expresó Fuentes Velázquez.

La también directora nacional de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del PJF (JUFED), apuntó que lo ideal es que los impartidores de justicia sean recibidos por el presidente o la Secretaría de Gobernación para exponer su preocupación ante la reforma; sin embargo, no ha ocurrido.

“Yo feliz (de dialogar con el Poder Ejecutivo) pero justamente son los espacios que no se nos dan. No es Juana Fuentes, no son los mil 600 jueces, es un Poder Judicial, entonces yo sí confío en que una respuesta tendría que ser la armonía entre los tres poderes, eso es indiscutible”, expresó Fuentes.

Respecto a una posible defensa de jueces y trabajadores del PJF ante la reforma, Fuentes Velázquez apuntó que al interior del Poder comienza a haber una unificación y no descartó movilizaciones o incluso un paro, aunque esto sería en caso de que se apruebe la modificación constitucional.

“Tampoco podemos adelantar acciones porque estamos pendientes a lo que vaya determinando el Congreso. Hoy terminan precisamente los foros, veremos cuál va a ser el resultado al interior del Congreso en respuesta a estos diálogos que forman parte de un procedimiento que se encuentra establecido”, explicó Fuentes Velázquez.

No obstante, explicó la directora de JUFED, se está gestionando una defensa jurídica:

“Ahí están los mecanismos jurídicos, y es lo que en principio estamos viendo (...) se están trabajando”, subrayó la jueza, quien recordó que el pronunciamiento que hizo una Relatora Especial de la ONU al presidente López Obrador, se dió gracias a una gestión realizada por la JUFED.

Tras su participación en el foro de reflexión de la UNE México llevado a cabo en la Universidad La Salle, Fuentes explicó que esperarán a ver cómo avanza el dictamen y deberá predominar la templanza dentro del PJF.

“Creo que eso también es templanza de juez, definitivamente la templanza del juzgador es eso, ir viendo de acuerdo al día a día cómo se van presentando las cosas y tomar las mejores decisiones ante un problema”, concluyó.

El “Foro de Reflexión Ciudadana: hacia un mejor sistema de justicia en México” se llevará a cabo este jueves 8 de agosto y el viernes 9, dónde expertos e impartidores de justicia abordarán la reforma judicial que se discute para el país.