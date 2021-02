"No me van a callar a menos que me maten", afirma víctima de Salgado Macedonio

“No me van a callar a menos que me maten, mientras no me van a callar’’, señala Basilia Castañeda, víctima de violación sexual de Félix Salgado Macedonio.

“Tengo mucho miedo que este señor sea gobernador, que puedo esperar, que vayan a mi casa; cómo voy a vivir, si ha hecho cosas así sin ser gobernador; ahora que lo sea no puedo quedarme a vivir aquí. Yo quisiera que todo esto se aclarara y se arreglara para que no tenga que pedir asilo político, porque si no hay una respuesta del presidente, porque él tiene la última palabra, tendría que pedir asilo a cualquier país que quiera’’.

Castañeda narra la experiencia que este día vivió con la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido Morena y que no fue escuchada por los comisionados.

“Si llega a ser gobernador yo voy a quedar indefensa, de que vayan y me saquen de mi casa y al rato van a decir que ya no quise nada, está escondida, ¿pero cómo van a saber que estoy desaparecida?’’, dice entre sollozos.

Pero advierte que llegará hasta las últimas consecuencias en su acusación mientras me apoyen, debo seguir con todo esto hasta donde tengamos que llegar.

Acompañada por su abogadas, acusa que hay una simulación de Morena, a mí no me ven como víctima, no me hacen caso para nada.

En la audiencia con la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido Morena, declaró que no hubo comisionados, solos los abogados de Salgado Macedonio.

“Rendí testimonio para que no se siga diciendo que es parte de la contienda política y que vean que no es mentir. Voy a seguir dando batalla a que escuchen, porque no se trata de algo para que no llegue a ser gobernador, aquí hay un violador sea como sea’’.

Destacó que los abogados de Macedonio fueron muy agresivos, querían victimizarme, no puede ser que uno sea el agredido y vengan a hacerme sentirme peor, querían agredirme pero no lo lograron, comentó Basilia Castañeda.

Destacó que aquí la última palabra la tiene el presidente, eso que es guerra sucia, ya se vio que no, ya rendí mi declaración y que la escuche el presidente.

“Le diría que sea serio, que se ponga en lugar de la víctima, no puede él defender a un violador porque desde que ocurrió todo esto ha jodido mi vida’’.

En la fiscalía, comentó, no han dicho nada, no hay nada claro pero esperamos que informen cómo va todo. Se metió el recurso para que se notifique. No tengo nada de protección, la tiene Salgado Macedonio, apuntó luego de su comparecencia.

Hay que recordar que Basilia Castañeda, es una de las víctimas que salió a la luz al ser violada por Félix Salgado Macedonio, que decidió romper el silencio y hablar sobre el infierno que la hizo vivir el candidato a gobernador de Guerrero por Morena.

En su momento Castañeda confesó informó que ella tenía 17 años cuando fue abusada sexualmente por Salgado Macedonio. Ocurrió en 1998, cuando Basilia salió con su novio de Técpan de Galeana rumbo a una reunión en Chilpancingo; pero su pareja sentimental la abandonó en Acapulco por razones personales. Ella no tenía dinero para regresar, contó en su oportunidad.

Como su novio le había dicho que la reunión sería con Félix Salgado Macedonio, ella pensó que sería buena idea pedir su ayuda para regresar a casa, ya que aparentemente era conocido de su pareja.

