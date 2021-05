"No se debe de exagerar", dice AMLO sobre retroceso de Campeche a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que "no se debe de exagerar" en la decisión de Campeche de regresar a clases virtuales ante el incremento de casos de Covid-19 en la entidad.

"Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza o se no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola", puntualizó el mandatario en su conferencia matinal.

El jefe del Ejecutivo refirió que es muy importante el regreso a clases presenciales pues aseguró que no se debe hacer costumbre que los niños tienen que estar frente al televisor o en línea.

"Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque tenemos que hacer entre todos una evaluación de cómo regresan las niñas, los niños, los adolescentes y quiénes no van a regresar".

El presidente llamó a hacer un esfuerzo en los estados, entre gobierno federal, estatal, padres de familia y docentes para regresar a clases pese a los riesgos que implica un contagio de coronavirus. "Pero no decir hubo un afectado, un contagio y cerramos ya de nuevo la escuela, no, vamos tratando".

"Hay país donde no cerraron lo educativo hasta los momentos más difíciles por la importancia que tiene la educación. Nosotros cerramos y llevamos a cabo este proceso de educación a distancia que funciona, que es una opción, que es una alternativa pero que no es lo mejor", concluyó.

