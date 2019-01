No se detendrá el plan contra el robo de combustible: AMLO tras tragedia en Tlahuelilpan

Ante los hechos que se registraron al tarde de ayer en Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se habrá de detener el plan contra el robo de combustible y que no se habrá de enfrentar a la población, porque no es con medidas coercitivas como se terminará con la practica del robo de combustible.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se dio a conocer que son 66 las personas que murieron en la explosión de un ducto de Petroleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo y que 76 están heridas; López Obrador manifestó que "nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con violencia".

Lo anterior se dijo ante los cuestionamientos de una supuesta omisión por parte de los efectivos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), ya que en los videos se observa que no hicieron nada para contener la situación, por lo que el mandatario federal dejó claro que no se puede enfrentar mal con mal.

Ante esto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, negó que se haya registrado alguna omisión y confirmó que eran 25 los elementos que llegaron al lugar de los hecho y que no pudieron contener a la multitud.

“Cuando se detecto la toma clandestina en el ducto, mismo que llegó alcanzar hasta 8 metros de altura, comenzaron a llegar entre 600 y 800 personas, los quisimos persuadir, pero se pusieron agresivos”, dijo el mando militar.

Por la magnitud del incidente, Andrés Manuel López Obrador acotó que su plan continuará, por lo que anunció que hará un recorrido por la zonas donde pasan los ductos, porque es necesario "atender las causas que originan estos hechos ilícitos".

Estro no es un asunto militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Nosotros vamos a seguir convenciendo a la gente, nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto y que si ha llegado a estos extremos y a estas practicas es porque se le abandonó por completo.

Refirió que se enteró del accidente al llegar a su hotel en Aguascalientes y que se traslado a Tlahuelilpan por carretera para atender la emergencia.

Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que confían recabar todos los elementos de prueba para determinar que fue lo que sucedió en este accidente y que van a levantar toda la evidencia que se pueda, pero sobre todo los testimonios de los pobladores.

El presidente López Obrador anunció que a las 18:00 horas se dará otro corte informativo para detonar el avance de las investigaciones.