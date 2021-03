No se prohibirán manifestaciones por el Día internacional de la Mujer: AMLO

Rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no limitará ni prohibirá las manifestaciones de las mujeres, pero pidió que las actividades que realicen sean pacíficas.

En conferencia de prensa, dejó en claro que en México “hay libertades plenas” en la manifestación de las ideas y comparó a nuestro país con España, al referir que en dicha nación, solo van a permitir que salgan pocas mujeres a marchar por el tema de Covid-19.

“Allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia. Aquí no, es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión”, señaló.

Desde Palacio Nacional, solicitó a las mujeres que vayan a manifestarse ese día a no dañar comercios, monumentos, ni agredir a las personas.

“No hay prohibición. Nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas, que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas; que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes”, insistió.

Foto Archivo: Laura Lovera

La semana pasada, la Secretaría de Gobernación en coordinación con la de Seguridad y Protección Ciudadana, llamó a los gobernadores para que den atención y seguimiento a las movilizaciones y expresiones públicas que se realicen en territorio nacional con motivo del 8M y se evite criminalizar la protesta social.

En ese sentido, las dependencias emitieron un decálogo para que en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se respeten las manifestaciones en todo el país.

El documento titulado "Por la libertad y la paz en la protesta social", menciona que el Gobierno de México debe de garantizar la libertad de expresión, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia.