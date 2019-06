No se viola el estado laico, asegura AMLO por cartilla moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la repartición de la cartilla moral por parte de los evangelistas no se viola el estado laico.

Como lo informó El Sol de México los evangelistas estarán a cargo de repartir la cartilla moral con la que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador busca rescatar los principios éticos y morales de una sociedad decadente por la corrupción del régimen, la falta de oportunidades y la pérdida de principios morales y espirituales.

El mandatario indicó que se trata de una convocatoria abierta y amplia con la que se busca conseguir la paz con la participación de todos los mexicanos.

Aseguró que “si en las iglesias se ayuda a fortalecer los valores lo celebro, si en las logias se fortalecen valores lo celebro, si en la asociación civil de ateos se fortalecen valores lo celebro. Que vivan los valores que viva lo espiritual que no reine lo material”.

Invitan a más grupos religiosos

A esta cruzada moral han sido invitados otros grupos religiosos. Al menos ocho, de acuerdo al informe ejecutivo de actividades en torno a la Constitución Moral. Pero el único que ha tenido varias reuniones previas con el presidente en Palacio Nacional, ha sido el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

Y sí que ha sido cercano al presidente, desde hace más de 20 años oran juntos cada que pueden, incluso en Palacio Nacional, el memorial de Benito Juárez, padre del Estado laico en México: “Si él quiere puede cerrar los ojos, si no quiere no los cierra, si él quiere, puede darme las manos, si él quiere, me permite poner mi mano en su hombro o en su corazón..."

En el informe ejecutivo de actividades del equipo encargado de la redacción de la Constitución Moral, encabezado por el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, se confirma que Farela será quien se encargue de una de las tareas fundacionales de la Cuarta Transformación (4T): llevar el mensaje de la Cartilla Moral, próximamente Constitución Moral.