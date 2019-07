No soy ningún cobarde, reitera AMLO

¡Gracias señor Presidente!

“...Y ya ni me acordaba. Pero el otro día me pusieron una manta. Frente a la casa. Baladronadas; bravatas. Olvidé lo que decía. La vi. No le di mayor importancia. Yo no soy de fanfarronería. Ni bravucón. Como ser humano -describía el presidente López Obrador- conozco el miedo. ¡Pero no soy ningún cobarde! Que aparezcan las mantas que sean. Yo cumplo con mi deber”.

El relato estremeció a todos los asistentes a la conferencia matinal. Desató la curiosidad:

“¿Obligó a apresurar su mudanza a Palacio Nacional?”

“¿Quién o quienes la firmaron? “¿Era una narcomanta?”

Procuró serenar a los informadores. Restar importancia al acontecimiento. Recomendó con reposada voz:

“Hay que portarnos bien ¡ya! Este es el tiempo en que se reconoce a quienes se portan bien. Portarse bien en todos los terrenos. En lo público y en lo privado.

“Es que ya no es como antes. Aquel fue tiempo en que se admiró a los mismísimos traficantes de influencia. Ya no. Hay hoy una nueva conciencia. Una nueva mentalidad. Los que se portan mal ya no son objeto de admiración.

“Y si no fuera así -planteó López Obrador- yo hubiera perdido la guerra que emprendí contra el huachicol. ¿Por qué la gané? ¡Por que tuve el apoyo de la! gente . Porque los malvados y no cuentan con la simpatía del pueblo.

Exponía e intentaba explicarse orígenes y efectos de la mala conducta. Procuró conciliar. Usó términos balsámicos. Persuasivos:

“Pórtense bien. Ustedes, con su mala conducta, con sus desplantes, con esos aires de 'muy gallitos' hacen sufrir mucho a sus mamás. A sus familiares. Las mamás sufren cuando sus hijos son detenidos. Piden justicia. Piensan que ya los mataron. Les digo: vamos portarnos bien. No tiene nada de valentía hacer sufrir a los demás.

“¡Ya chole con eso. Ya no más prepotencia. Esa no es felicidad. Causar dolor, sufrimiento no deja nada bueno. Hay que estar bien con uno mismo. Con el prójimo. Sólo en la bondad puede hallarse felicidad”.

“¡Ánimo!” -excitó a los informadores que lo aguardaban y añadió: ¡Buenos días! y cedió la tribuna al Procurador Federal del Consumidor. De energéticos y de escasez de pechuga de pollo, alza de precios del azúcar y encarecimiento del aguacate se mostró muy enterado el personaje.

Luego el presidente juzgó que “la Salud es asignatura pendiente” . Anunció que el próximo fin de semana se reunirá con responsables de los hospitales que integran el Sistema de Atención a Población Abierta. “El Sistema IMSS- Coplamar que surgió hará casi 40 años·, recordó. “Hay seis mil 500 comunidades habitadas por individuos marginados. Cifró en 50 por ciento de la población la carente de protección sanitaria.

“La salud y bienestar de la niñez me preocupa. Lo mismo que su nutrición. Su desarrollo debe completarse con el deporte. Dialogaré con expertos en prevención de diabetes, obesidad, e hipertensión que los afecta”, ofreció.

Mantenía intacta su satisfacción por lo vivido el lunes en la antigua Plaza de Armas. “No se repartieron refrescos. No se pasó lista de asistencia. No se pagó a artistas. La Diosa de la Cumbia -debo reconocerlo, dijo- “jala” con nosotros hoy que estamos en el gobierno con el mismo talante que lo hizo muchas veces cuando no estábamos aquí. Se paga el templete.

“Y no accedí a que la celebración-informe se transmitiera en “Cadena Nacional” porque estos ya son otros tiempos. Vi que daría miga a nuestros adversarios. Ya preparaban argumentos de crítica. No ofrecí ese flanco. Actos así ya no encajan con este presente. Recordemos: “No se pone el vino nuevo en botellas -u odresviejos”.

Exhibió su buena memoria. Recordó fragmentos de la novela “Morir en el Golfo” del escritor Héctor Aguilar Camín de quien opinó: “Es crítico. He platicado con él. Es un buen novelista”.

Aseguró: La Guardia Nacional no realizará “razzias” ni masacres. Actuará y respetará plenamente los Derechos Humanos”.

Así la conferencia de prensa “mañanera” de este 2 de julio.