No tenemos plan con una iglesia en específico para pacificar al país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien les interesa pacificar al país, no hay una iglesia en específico para llevar a cabo el plan para desarrollar programas de atención a víctimas y prevención del delito con financiamiento público.

"No tenemos un plan con una iglesia en específico, llevamos muy buena relación con todas las iglesias y no se viola el estado laico, lo que significa que no hay una iglesia que monopolice o una iglesia de estado, eso no existe en nuestro país".

"Somos respetuosos de libertad de creyentes y no creyentes, sí nos importa la paz y acudimos a todos", dijo.

Ayer se dio a conocer que el Gobierno Federal junto con a Secretaría de Gobernación y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) impulsará programas como el de Escuelas de Perdón y Reconciliación, el cual ya se lleva a cabo en diferentes diócesis del país, y donde la iglesia católica atiende a las víctimas de la violencia.

“Se busca establecer una colaboración, desde la Secretaría de Gobernación, en materia de cultura de paz y reconstrucción del tejido social con la Comisión del Episcopado Mexicano”, dice el documento Propuesta de colaboración en construcción de paz con la Conferencia del Episcopado Mexicano, del cual El Sol de México tiene una copia.

Los proyectos que serán aceptados para el financiamiento son aquellos que cubran a población vulnerable, tales como víctimas de la violencia (del crimen o intrafamiliar), migrantes, jóvenes vulnerables a las adicciones, reclusos, entre otros.

Por su parte, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, reveló que el Episcopado Mexicano está realizando un mapeo sobre los programas que pueden aplicarse en el Plan de Pacificación.

“Estamos partiendo de un mapeo que se ha hecho por parte de la Iglesia Católica como un informe para presentar al Gobierno federal y hacer conciencia de lo que ya estamos haciendo en el orden de la pacificación en México, sobre todo a partir de 2010, proyecto que se ha reforzado en 2014 y después en 2015 y ahora se ha retomado en diálogo con el Gobierno federal para ofrecer este parte que la Iglesia Católica y ver cómo podemos hacer un camino conjunto”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Sobre una posible violación al Estado laico por esta colaboración Garfias descartó tal cosa al afirmar que, como parte de la sociedad civil, la Iglesia Católica debe de colaborar con el Gobierno para resolver los problemas comunes.

“La laicidad habal de un Estado abierto a todas las creencias, es un Estado que nos da libertad para que podamos juntarnos aunque no tengamos las mismas creencias, y al gobernante le da la libertad para aliarse con cualquier medio de la sociedad. La laicidad promueve la ciudadanía y generará los vínculos entre la sociedad civil, iglesias, incluida la Católica”, dijo Garfias.





|| Con información de Alejandro Suárez | El Sol de México ||