No toleraré difamaciones: esposa de José Ramón López tras fiesta en Culiacán

Culiacán, Sinaloa. "No toleraré difamaciones y ofensas que han surgido", señaló Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se dieran a conocer los detalles de la lujosa fiesta para celebrar los 17 años de su hija.

Durante el fin de semana, El Sol de Sinaloa publicó que el hijo del presidente estuvo en Culiacán junto con su familia para celebrar el cumpleaños de su hija en una fiesta en la cual hubo espectáculos circenses, amenizaron Los Nuevos Rebeldes y hubo todo tipo de lujos.

Te puede interesar: Elecciones CDMX: Quiénes buscan ser jefe de gobierno por la vía independiente

Debido a que las imágenes y videos de la celebración se dieron a conocer a través de Instagram, rápidamente la fiesta se convirtió en tendencia en la red social X y causó la indignación de miles de internautas.

Ante esto, Carolyn Adams publicó esta tarde una “carta de repudio” ante la situación luego de que los hechos se volvieran públicos y dijo que, aunque no tenía por qué, quiere aclarar los rumores alrededor de la fiesta.

“Nuevamente quiero recalcar que NO utilizamos dinero público, como intentan hacer creer. Tanto el padre de mi hija como yo, así como su padrastro, trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”, señala Adams en su carta.

Política "No he inclinado la balanza, quien gane lo apoyaré", dice AMLO sobre corcholata presidencial

Asimismo, advierte que la situación fue convertida en juego político y su hija no merece ser objeto de ofensas o críticas.

“NO toleraré las difamaciones y ofensas que han surgido, convirtiendo el sueño de nuestra hija en un JUEGO POLÍTICO. Además, recordamos que nuestra hija es menor de edad, no merece ser objeto de ofensas o críticas. Quiero enfatizar que NO soy política y NUNDA he formado parte de ningún gobierno”, manifestó.

La esposa de José Ramón López Beltrán advirtió que no aceptará ataques ni mentiras dirigidas hacia su familia ni a su hija, quien solo añoraba tener un momento feliz.

Contexto político

La fiesta tuvo lugar durante una visita de José Ramón López Beltrán a Culiacán para reunirse con empresarios sinaloenses durante los días previos a la consulta a la militancia de Morena para elegir a quien será el candidato a la presidencia de la República en el proceso electoral de 2024.

A López Beltrán esos días se le vio incluso visitando taquerías de la ciudad en reuniones con algunos militantes del partido.

Publicado en El Sol de Sinaloa