Noé Castañón rinde protesta en medio de reclamos por violencia familiar

En medio de protestas y frente a una gran manta desplegada: “no más violencia a las mujeres y a las niñas y niños’’, el senador Noé Fernando Castañón Ramírez tomó protesta de ley como senador de la República por la bancada del PRI, ante la presencia de su ex cónyuge –Mayte López García- en uno de los palcos del Salón de Plenos y que lo tiene demandando por violencia intrafamiliar.

El Senado de la República agendó y convocó para la sesión de este martes, a Noé Fernando Castañón Ramírez, para la toma de protesta como senador del PRI, luego que así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, que la que objetó la protesta del priista, a quien acusó de violentar a las mujeres y a la niñez. “Esto no puede suceder en el Senado porque cualquier puede ser violento’’, expuso ante la Asamblea de senadores.

El priista retrasó su toma de protesta como senador desde el pasado 1 de septiembre- por el estado de Chiapas, debido a la demanda por violencia intrafamiliar que en su momento interpuso su ex esposa Mayte López.

No hay un impedimento legal para que Noé Castañón asuma como Senador de la República, en eso coincidimos con el TEPJF, pero desde luego que existe un impedimento ético, ninguna forma de violencia contra las mujeres debe ser tolerada. #Justicia #SinViolencia #Mujeres pic.twitter.com/4tR3uksQoT — Martha L. Mícher C. (@MaluMicher) 31 de octubre de 2018

"Me arrebataron mis hijos"

En una carta a la opinión pública la señora López García explica que desde el año 2016, en contubernio con jueces locales y federales, con argucias y mentiras, “me fueron arrebatados mis tres hijos, con violencia, los cuales a la fecha no he podido ver ni acercarme a ellos’’.

Desde el pasado 28 de agosto, fecha en que fue detenido en Nuevo León, Noé Castañón, ha desfilado por diferentes juzgados para ventilar las demandas en su contra, inclusive, la Mesa Directiva del Senado de la República postergó su toma de protesta hasta no quedar clara su situación jurídica.

Sin embargo, Castañón Ramírez acudió al TEPJFalegando que la Mesa Directiva que encabeza el senador Martí Batres, le negaba su derecho a la protesta de ley.

Mientras su ex pareja Mayte López denunció que el tribunal de justicia del Estado de Chiapas, “derivado de la influencia del ex ministro Noé Castañón León –padre-, le otorgó una determinación judicial de no vincularlo a proceso, a pesar de encontrarse acreditado que el señor Noé Castañón es una persona violenta y que miente ante autoridades’’.

La señora Mayte López, en su carta pública, denuncia que mientras Noé Castañón tomará protesta este martes como senador de la República, “obteniendo así el añorado fuero federal’’, ella no cuenta con herramientas ni apoyo de ninguna autoridad judicial.

Mayte se abre paso al Senado

A la sesión acudió la señora Mayte López al recinto legislativo con el fin de poder ver a sus tres hijos y buscar un acuerdo con su ex pareja en el tema de la custodia.

En entrevista, Mayte López, comentó que es derecho de sus hijos ver a su madre y derecho suyo como mujer criarlos, así como dijo que ha buscado un acuerdo con Castañón.

“He estado yo buscando al señor y no me toma las llamadas y no ha querido tener un ningún arreglo conmigo”, apuntó.

Mencionar que es lamentable que los tribunales de Chiapas, el Poder Judicial de allá, pues dé prioridad a los derechos políticos que, a los derechos de los niños, que se violenten los derechos de unos niños y de una mujer y que no les importe

La ex pareja de Noé Castañón, agregó “yo quiero que me regresé a mis hijos. Él ya no va a poder cuidarlos, evidentemente, porque hoy toma protesta en este cargo”.

“Que haga una cita y que pueda platicar yo con el señor, para que ya llegué esto a un fin y yo pueda ver a mis hijos”.

