La saeta rubia entró a la pista de los Juegos Panamericanos de 1999 en Winnipeg, Canadá, sin ser la favorita y con la edad en contra: 32 años. Para muchos velocistas y fondistas profesionales, Nora Leticia Rocha de la Cruz era una atleta veterana.

Antes de pararse en esa pista, la saeta ya era una campeona. Un año atrás, en 1998 y pasados los treinta años, logró el récord nacional que la inmortalizó: cuatro minutos 11 segundos y 26 centésimas en los mil 500 metros femenil, una prueba desconocida para ella porque su especialidad eran los cinco mil y 10 mil metros planos. En 20 años, nadie más ha podido igualar esos cuatro minutos 11 segundos y 26 centésimas.



Nora Leticia Rocha: El vuelo de una saeta

Ese mismo año, Nora Leticia Rocha recibió el Premio Nacional del Deporte de manos del entonces presidente Ernesto Zedillo por ser décima a nivel mundial en los 10 mil metros en Atenas, Grecia; por obtener la presea de oro en la misma competencia en Winnipeg, Canadá, y por ocupar el cuarto lugar en la Copa Mundial de Atletismo en Johannesburgo, Sudáfrica, en la prueba de cinco mil metros planos donde “solo iba la mejor del continente” recuerda la Saeta.

Uno por prueba, el mejor de cada una; a ella le tocaría representar a México en cuatro ocasiones.



Carrera Guadalupana

La saeta rubia era una niña tan delgada, que verla correr alteraba al más prudente. Tenía la imagen de una niña que no era: rica y frágil. De piel blanca y ojos entre azul y verdes, la güerita tenía una figura tan esbelta, que parecía que no podía cargar ni la mochila con la que todos los días llegaba a la escuela en Monclova.

Llegando a la adolescencia, Nora Leticia se enteró de la carrera de tres kilómetros que se realizaría el 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces pensó en Cuca, su mamá, viéndola correr con el ceño fruncido y diciendo que “correr es cosa de huevones, que eso no deja nada”. Si ella supiera de su ilusión por competir, de las ganas que tiene de inscribirse a la carrera, seguro le diría que no, que eso es para la gente desocupada que no tiene nada qué hacer, que en casa había que ayudarle con la venta de gorditas, tamales y empanadas.

Se inscribió a la carrera con total sigilo.

Con su secreto bien guardado, vistiendo un pants viejo, una playera delgada “de manguita” y un par de tenis polvorientos.



“Yo empecé a correr, a correr y a correr. Desde el arranque iba adelante, me des- pegué de todo el grupo y me fui, me fui...”, rememora emocionada.

Nora Leticia se fue, es cierto. Se alejó