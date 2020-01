No hay coronavirus en México, pero no descartan que llegue al país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay problemas de coronavirus.

“No tenemos problemas de coronavirus en México. Hay que estar atentos, pero tranquilos”, afirmó durante la conferencia mañanera.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente



En México solo se han registrado siete casos sospechosos de coronavirus, pero ninguno confirmado hasta el momento. Sin embargo el virus, debido a su expansión, "va a llegar a México": Hugo López-Gatell https://t.co/vGJ5XyGi9w pic.twitter.com/VdzFjDZRJN — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 28, 2020

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell explicó que hasta el momento no hay coronavirus en México y los 7 casos sospechosos han resultado negativos.

Detalló que los pacientes eran sospechosos porque presentaban casos similares a los de neumonía y habían viajado a Wuhan, China, pero al final se diagnosticó que estaban relacionados con hipertensión, tabaquismo y casos sintomáticos.

Mundo OMS actualiza situación de coronavirus a alto riesgo internacional

Tras confirmar que el coronavirus “ya es una epidemia” y que es inevitable su llegada a México, López Gatell pidió “no caer en pánico”, pues nuestro país ha tenido capacidad de reacción y diagnóstico.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, es algo que no me gusta. Hasta ahora no hay casos confirmados. Fuimos de los países que tuvimos la capacidad diagnóstica siguiendo el protocolo técnico”, informó López Gatell.

Descartó que se empleen restricciones de viajes a China o en las importaciones de productos en los puertos de México.