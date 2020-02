Acusa AMLO “mano negra” en protestas de la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “hay mano negra” detrás de las últimas protestas en la Universidad Nacional Autónoma México.

Luego de que ayer desde temprano un grupo de mujeres encapuchadas intentaron tomar por la fuerza la Facultad de Derecho y por la tarde, otro grupo de encapuchados vandalizaron las instalaciones de la Rectoría en Ciudad Universitaria.

“Siento, lo voy a decir, que hay mano negra y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”, dijo durante la conferencia mañanera.

Las autoridades de la UNAM acusaron que los jóvenes que convocaron a un paro total en los planteles e hicieron uso de la violencia para el cierre de 12 planteles, son externos, pues los alumnos universitarios ya han pedido retomar clases.

Ante ello, López Obrador criticó que los encapuchados que llegan con el cuento de que son anarquistas y de izquierda, deben consultar y no imponer medidas autoritarias a la comunidad universitaria.

Reiteró que “la no violencia también es una vía” y solo se recurre a la fuerza, cuando no se tiene la razón.

“Por qué una minoría se va a imponer. Que no nos vengan con el cuento que son radicales, que son de izquierda. Andan encapuchados, por qué taparse la cara. Un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia, seguir el ejemplo de Mandela, de Gandhi, de Luther King. La no violencia es una vía además se recurre a la fuerza bruta, cuando no se tiene la razón”, reclamó.

El primer mandatario hizo un llamado a los jóvenes para que se resuelvan las diferencias con las autoridades universitarias por el diálogo, a la vez que reiteró que serán respetuosos de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios.