Extrabajadores presionan a Sanjuana con protesta; Notimex rechaza acusaciones

La tensión entre extrabajadores de la agencia Notimex y el organismo que encabeza Sanjuana Martínez se mantienen luego de una confrontación de acusaciones, una manifestación frente a Palacio Nacional y una reciente denuncia de violencia de género contra una editora de economía

Las demandas por despido injustificado y falta de pago de prestaciones establecidas en los contratos de quienes eran empleados de la agencia de noticias Notimex, siguen sin resolverse, acusaron los exemplados.

El nuevo sindicato SINOTIMEX afirma que las denuncias de los inconformes son mentiras ya que los actuales trabajadores no están a la deriva de acosos, violencia económica, psicológica y de género refrendando que por primera vez, una mujer dirige el cargo general.

Esta mañana una veintena de extrabajadores se manifestaron frente a Palacio Nacional para pedir al Gobierno Federal que le puedan dar una solución a sus peticiones

Ante esta problemática, los inconformes piden la destitución de Sanjuana Martínez como directora de la agencia, pues aseguran que desde hace cuatro meses cuando fue designada por el presidente López Obrador, la problemática laboral y la liquidación a los trabajadores despedidos, “siguen sin resolverse y cada día empeoran”.

Pese a que la mayoría de éstas van en torno a los despedidos, también los que aún se encuentran laborando denuncian acoso, violencia económica, psicológica, de género, así como acuerdos internacionales en materia laboral.

Cabe señalar que hasta el momento, existen al menos 60 demandas por despido injustificado y 20 más de los corresponsales internacionales “a quienes se dejó en el abandono”, alegaron los quejosos.

Además, de que al inicio de esta administración había un total de 320 empleados, cifra que disminuyó de abril a la fecha con 142 personas despedidas.

“De esas casi 100 son sindicalizadas y se aplicó la Política de Austeridad a la base trabajadora con salarios desde seis mil pesos y un promedio de 12 mil pesos”.

Por lo que a través de un comunicado, los afectados advierten sobre una problemática financiera para la empresa “porque dichos despidos no tienen sustento y continúan”.

Acusan a la directora Sanjuana Martínez por “abuso de funciones y cometer actos arbitrarios en perjuicio de los trabajadores; desacato a la orden presidencial y uso indebido de recursos públicos, al hacer uso de la Agencia para beneficio personal y de amigos”.

El SutNotimex rechaza enérgicamente la actuación d la Dir. Sanjuana Martínez en @Notimex, quien a través d personal administrativo sacó d ls instalaciones a una trabajadora embarazada, quien sólo seguía instrucciones d la directora editorial d presentarse en su habitual horario. pic.twitter.com/GmKr9g6OHt — SUTNOTIMEX (@sutnotimex) 4 de noviembre de 2019 Desmentido: @Notimex no ha despedido ninguna embarazada. La señora Pérez no muestra ningún documento de despido porque no existe, es falso, al contrario se le solicitó traer su baja por maternidad. Aquí la prueba 👇 pic.twitter.com/zuJ295XNOs — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNotimex) 4 de noviembre de 2019

Notimex responde

Tras la difusión del comunicado de los extrabajadores, el Síndicato Independiente Notimex (SINOTIMEX) rechazó que sus agremiados fueron forzados a abandonar el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) mediante acosos.

SINOTIMEX mediante su secretario general, Jesús Rodríguez Espinosa dio nombres y apellidos de los exlíderes del extinto sindicato que están detrás de la protesta.

"Con un discurso recurrente Adriana Urrea quien dice ser la secretaria general o la líder del SUTNOTIMEX expone que los agremiados a nuestro sindicato fueron obligados a pertenecer a éste cuando por propia voluntad y por el acoso del entonces secretario general Conrado García nos organizamos para buscar un contrato colectivo justo".

El actual sindicato rechazó que hay 60 demandas de extrabajadores contra la agencia y que se han liquidado solo a cinco personas al 100%.

Por otro lado, la agencia apuntó que "respeta la perspectiva de género, ya que más allá de ser dirigida por primera vez en su historia por una mujer, tiene 131 empleadas, entre las que destacan cuatro titulares de dirección".

En una nota publicada en su sitio, informa que entre los puestos de dirección y de mandos medios figuran 26 mujeres, con lo que la agencia cumple con el equilibrio de género en su personal.

Así mismo por primera vez la agencia de noticias presume que cuenta con una Unidad de Género para cuidar que los temas periodísticos y diversos contenidos tengan perspectiva de género.

Aclaró que dos mujeres que tenían direcciones en Notimex causaron baja por incurrir en "graves irregularidades".

Finalmente añade que la agencia y la editora de la sección de Economía Diana Pérez, llegaron a un acuerdo y que su problema fue solo "un mal entendido que ya fue superado".

A partir del martes 19 de noviembre próximo, la editora regresará a su área de trabajo en la sección de Economía, con un horario de labores de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, una vez concluida la licencia con goce de sueldo que fue ofrecida por la entidad, y que Pérez Caballero aceptó.





