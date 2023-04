Notimex y Financiera Rural serán liquidadas, adelanta Monreal

El senador Ricardo Monreal adelantó que junto con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) la agencia Notimex será liquidada en los próximos días, detalló también que tiene información de acciones que tomará el gobierno de México, quien desaparecerá la institución crediticia, que se hará a través de una iniciativa que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Ante la prensa, el senador Ricardo Monreal, quien no quiso mencionar el nombre de Notimex, sólo se refirió a un medio de comunicación del Estado.

Al respecto dijo que “ya está muy avanzada la propuesta, estoy enterado porque me lo anticiparon".

El senador agregó que la iniciativa del Ejecutivo que envió a la Cámara de Diputados resolverá la liquidación de todos los trabajadores de la agencia informativa, “tendrán que ser liquidados con forme a la ley, todo ello se respeta”.

La agencia de Noticias del Estado Mexicano, se creó el 20 de agosto de 1968 y en la reciente administración de Andrés Manuel López Obrador los trabajadores se fueron a huelga, en el año 2020, debido a las violaciones laborales y del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que llevan tres años sin operar la agencia.

Ante la prensa, el senador morenista dijo estar enterado de dos organismos a liquidar por parte del gobierno, uno es la Financiera Rural y el otro un medio de comunicación.

Sobre la financiera manifestó que es un tema delicado porque tiene el antecedente del banco ejidal y del banco rural que eran instituciones que servían de apoyo al campo mexicano.

Se crea esta institución fiduciaria porque los campesinos no eran cubiertos y protegidos por instituciones bancarias privadas dado que las garantías que les pedían eran muy altas para tener un crédito.

"Muchos años se discutió sobre la corrupción de Banrural, del Banco Ejidal y en todo caso hay que limpiarlas, no desaparecerlas, no liquidarlas, pero hasta que no vea el proyecto del dictamen o cuando la minuta llegue al senado, fijaré una posición más clara", dijo.

Asimismo, detalló que "esto afectaría a los pequeños productores, porque no habrá quien los apoyará o quien les prestará a los campesinos, hay que ver si hay algún mecanismo de sustitución y hay que ver los elementos que el Ejecutivo para su sustitución".

Por último, el senador Ricardo Monreal llamó a cuidar a los campesinos, pues "hay que proteger al campo, necesita mucho apoyo y mucho respaldo".