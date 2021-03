Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, dice AMLO en el #8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que su gobierno está a favor de la igualdad de las mujeres, garantizar sus derechos; no estamos en contra de las mujeres ni de las mujeres feministas, estamos en contra de la manipulación, la hipocresía, las injusticias y la corrupción.

En su conferencia señaló que la lucha de las mujeres por la igualdad, no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad, recordarle a las que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho, mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las regiones del país, mujeres que lucharon en las tres grandes transformaciones de México: Independencia, la Reforma y la Revolución.

Lucharon en los últimos tiempos para avanzar en igualdad, derechos políticos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales.

Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, y acompañado por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre otras funcionarias, López Obrador destacó que de los 22 o 24 millones de beneficiarios del bienestar más de la mitad son mujeres, de adultos mayores, niñas con discapacidad, de casi 11 millones de becas para estudiantes, la mayoría niñas estudiantes, es mucho lo que se está haciendo, como nunca y también como nunca en la historia están participando en la administración pública y la política; nunca una mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación.

Desde la época posrevolucionaria, una secretaría encargada de la Gobernación, lo mismo una mujer por primera vez en la secretaría de Seguridad Pública, esto no se había visto en México, comentó el mandatario.

Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México, no se va a usar nunca a la policía, al Ejército para reprimir al pueblo, somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas, y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, debemos de cuidar a las mujeres, incluso a quienes vienen a protestar, aun de manera violencia; imaginen que un petardo o una bomba molotov estalle, no queremos eso, queremos la paz y hay muchas maneras de protestas de forma pacificas incluso de alzar la voz y de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar.

Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovecha para lanzarse en contra del gobierno; es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar, el pacto de no cobrarles impuestos a las grandes corporaciones empresariales financieras, porque era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos y a los grandes se les devolvían.

Todo esto, dijo el presidente, vinculado con el control que ejercía y siguen teniendo los medios de comunicación, con excepciones, pero imaginen cuánto dinero recibían los dueños de estas empresas de comunicación, no solo en publicidad, para callarse y aplaudir, como 15 mil millones de pesos por año.

Eso se terminó, y no solo la publicidad o ese dinero, sino que tenían negocios de empresas que trabajaban para Pemex, CFE y en las privatizaciones ellos eran los que manejaban y recibían dinero con ese propósito para administrar hasta los reclusorios, estaban metidos en todo.

Nos acusan, insistió el mandatario, de no hacer nada por el cambio climático y es algo parecido a esta manipulación que hacen del movimiento feminista, que es justo, de lucha de las mujeres, entonces lo quieren cooptar; gentes que nunca han defendido a las mujeres que antes callaban con las injusticias.

