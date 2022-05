Nueva verificación vehicular "se hace a un lado, no entra en vigor": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no entrará en vigor la nueva verificación que impuso la Secretaría de Economía y que contempla la revisión física y mecánica de vehículos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente y que entrará en vigor el próximo mes de noviembre.

El jefe del Ejecutivo federal reconoció que no tenía conocimiento de la nueva verificación: “No sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información”, pero ya eso se hace a un lado, no entra en vigor”.

Ante esta decisión que contradice a la Secretaría de Economía, López Obrador dijo sobre Tatiana Clouthier, su titular, “es de primera, honesta y además con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos".

El lunes pasado, el presidente había sido interrogado por este cobro y dijo que no iba a permitir que se siguiera “bolseando” a la ciudadanía.

En esa ocasión declaró: “Se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente y esa era la mentalidad y no se ha erradicado, pero son procesos de cambio, de transición”, indicó.

La Secretaría de Economía había anunciado esta nueva verificación vehicular de índole federal como parte de la nueva Norma 236, para revisar las condiciones en las que se encuentran los autos.