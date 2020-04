Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila suman queja contra pacto fiscal

Aunque se quejan del trato federal injusto, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, dicen que no es momento de distraer la lucha contra el Covid-19 para buscar salirse del pacto fiscal

Aunque se quejaron de la inequidad con que se reparten los recursos, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, consideraron que no es momento de buscar abandonar el pacto fiscal, al contrario, que la Federación los apoye más, porque aportan el 26 por ciento de los impuestos entre los tres estados.

"No es abandonar el pacto, es modificar, y eso se lo hemos dicho al Presidente desde que llegó al Gobierno y seguiremos insistiendo porque es injusto para los estados que producimos mucho más, entre los tres superamos el 20 por ciento, el 26 de los impuestos que aportamos", dijo Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León.

"Tenemos la autoridad moral de pedirle (al Presidente) que unamos esfuerzos y recursos para salvar todos los empleos que hoy en día están en riesgo", señaló a su vez Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas quien también recalcó que les queda claro que entre las tres entidades generan más del 20 por ciento de los impuestos que van a la Federación.





El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme mostró confianza en que la Federación pueda dar los insumos necesarios al IMSS y al ISSSTE, porque son los médicos y las enfermeras quienes ayudan, y son los estados los que proporcionan esos apoyos para que nada les falte a los trabajadores del sector salud.

Para El Bronco, no es momento de discutir el tema sobre salirse del pacto fiscal ya que se desviaría la atención que requiere la pandemia del coronavirus y reiteró que los tres gobernadores lo han dicho desde hace tiempo y no de ahora, el que se dé un trato justo pero, no quieren llegar a un asunto de aprovechamiento político, porque sería un error grave.

Dijeron que no es momento de distraer la atención de la lucha contra el covid-19, pero sí exigieron que el gobierno federal apoye, ya no a los estados, pero sí a sus instituciones de salud.

Los gobernadores asistieron en Monterrey la cuarta reunión regional de contención al coronavirus, donde anunciaron un pacto social para apoyar al sector empresarial entre otras medidas.

Ya nos cansamos de los abusos de la Federación

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no descartó salirse de Pacto Fiscal Federal, sin embargo se mostró a favor de un replanteamiento sin que afecte a nadie.

Al indicar que la entidad recibe menos impuestos, el gobernador dijo que “somos muchos estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una República, pero ya basta de abusos”.

Sin embargo, advirtió: “Por supuesto que somos muchos que tenemos la idea de que se revise el Pacto Fiscal. O lo que va a generar es que algunos estados que aportamos más a la economía tengamos que aportar más en este sentido. Esperemos que eso no tenga que suceder”.