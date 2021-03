Obras del gobierno quedarán listas a más tardar en 2024: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las obras que se proyecten durante su mandato quedarán terminadas en 2024, pues no quiere dejarlas inconclusas una vez que termine su administración.

Al referirse a la modernización de la carretera Tuxtepec-Oaxaca, el mandatario dijo que no se descarta la obra, pero lo está valorando porque no quiere dejar obras inconclusas.

“El Plan de Tuxtepec surgió para enfrentar la reelección del presidente, nosotros no queremos la reelección; yo termino, si lo decide el pueblo y el creador, terminamos en el 24. Me voy a jubilar y me voy a Palenque, y no quiero dejar las cosas inconclusas.

“Nosotros recibimos muchas obras no terminadas: hospitales, carretera, trenes, escuelas, muchas obras públicas, entonces no quiero empezar nada que no vayamos a terminar en el 24. Si podemos hacerla y terminarla en el 24, va”, expresó.

Como parte de su gira de trabajo por Oaxaca, López Obrador encabezó la entrega de instrumentos musicales y evaluación de programas prioritarios en la comunidad de Tuxtepec, Oaxaca, donde felicitó a las bandas musicales beneficiadas.

Inaugura universidad "Benito Juárez" con licenciatura en medicina

El presidente López Obrador anunció que su gobierno trabaja para poner en funcionamiento 140 planteles de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” en regiones apartadas del país, 18 de ellos en Oaxaca.

El mandatario inauguró la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, campus San Juan Bautista Valle Nacional, la cual contará con la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria.

Destacó que se trata de una escuela destinada a formar profesionales de la salud con un enfoque en prevención, circunstancia que es de suma importancia, pues “es mejor prevenir que lamentar”, expresó.

“Aquí en Oaxaca se están creando 18 universidades públicas, ya tienen 2 mil 691 alumnos, que también estudian becados”, informó.

Destacó el valor histórico de la zona, pues durante el Porfiriato fue un lugar donde se enganchaba a los trabajadores para un modelo de esclavitud en el que los enganchaban y hasta heredaban las deudas. Por eso, dijo lo simbólico de establecer una universidad en un lugar con esas características.