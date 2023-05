Obreros del Tren Maya en Balancán se van a paro; exigen pago de salarios y prestaciones

Balancán, Tabasco.- Trabajadores de la empresa china que labora en el tramo 1 de la obra del Tren Maya en el Triunfo, Balancán, iniciaron un paro laboral para exigir los pagos de prestaciones, bono y salarios, afirmando que no cederán si no hay un acuerdo con la empresa asiática.

Fue alrededor de las 8 de la mañana de este miércole que 300 trabajadores de China Communications Construction Company (CCCC) se manifestaron, acusando que sus salarios no llegan a tiempo, así como no les han pagado el reparto de utilidades.

Te puede interesar: Cueva Garra de jaguar: un ecosistema atravesado por el Tren Maya

"El año pasado el reparto de utilidades que otorgó la empresa era de hasta los 20 mil pesos y ahora solo le han dado este beneficio a algunos trabajadores y la cantidad no rebasa los 4 mil pesos" señaló uno de los trabajadores.

#Entérate | Obreros de los durmientes del Tren Maya se declaran a 'brazos caídos': reparto de utilidades digno



https://t.co/UvHfdNPX17



📽️ Cortesía Fredy Paredes pic.twitter.com/YwD54X285F — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) May 31, 2023

La empresa dedicada a construir y proveer “los durmientes” utilizados en el Tren Maya detuvo las operaciones de fabricación de éstos ante la protesta de los tres turnos.

Los afectados originarios de Balancán, Tabasco y de Palenque, Chiapas, señalaron que no pertenecen a ningún sindicato y no reactivarán los trabajos hasta no tener un diálogo favorable con la empresa.

La Guardia Nacional y Sedena sitiaron el lugar ante la protesta de 300 trabajadores. Foto: Cortesía | Fredy Paredes

Lee también: Chichén Itzá tendrá nuevo museo por obras del Tren Maya

Los "durmientes" que se fabrican en la Villa El Triunfo sirven para construir la vía por donde pasará el Tren Maya, el cual tiene fecha de inauguración en diciembre de 2023.

Doble Vía Aluxes y un meteorito, las creencias detrás de los cenotes que hay en Yucatán

Tensión por llegada del Ejército y Guardia Nacional

Debido a que la obra es federal, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hicieron acto de presencia ante la manifestación de los obreros en la zona del Tren Maya.

Los trabajadores en el tramo 1 de la obra del Tren Maya reiteran su exigencia de los pagos vencidos que mantienen contra la empresa china, pues además piden 90 días de pago de reparto de utilidades y la empresa propone únicamente el 30.

Foto: Cortesía | Freddy Paredes

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco