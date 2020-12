OCDE: 45% de Jóvenes mexicanos tiene mentalidad de éxito

El 45 por ciento de jóvenes mexicanos consideran que tienen una “mentalidad de crecimiento”, de éxito, es decir, la sensación, confianza y noción de que su desarrollo personal los llevará a la superación personal, sólo que de 21 países evaluados México ocupó el lugar 16, por debajo del 65 por ciento que mostraron alumnos de Portugal, Canadá y Estados Unidos.

Los mexicanos superaron a 35 por ciento o menos de los jóvenes de República Dominicana, Filipinas y Panamá que expresaron tener esa mentalidad de éxito.

El miedo al fracaso es una de las situaciones que no afecta en el desempeño a los jóvenes mexicanos en sus exámenes. “Sentencias como Mi creencia en mí mismo me ayuda a superar tiempos difíciles y Cuando estoy en una situación difícil, generalmente puedo encontrar la manera de salir de ella” no mostraron relación con el desempeño de los estudiantes.

Al dar a conocer los resultados del examen PISA 2018, del último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el informe Repensar la evaluación para la mejora educativa. Resultados de México en PISA 2018, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) reveló que en 15 años, dos administraciones panistas y una del PRI, el sistema educativo registra “modestas mejoras” en el desempeño de su sistema en lectura, matemática y ciencias.

“Entre 2003 y 2018 se observa un cambio positivo en Lectura y Matemáticas de 20 y 24 puntos, respectivamente. Si se considera el consenso entre los especialistas, según el cual una diferencia de treinta puntos en esta escala podría corresponder a un año de escolaridad”, México no incrementó ni un grado en ese periodo.

El puntaje promedio de estudiantes de 15 años en México fue bajo en las tres áreas. Al adelantar los resultados la comisión revela que los resultaron se ubicaron en esta ocasión en 420 puntos en Lectura, 419 en Matemáticas y 409 en Ciencias, mientras que los promedios de los países miembros de la OCDE fueron 487, 489 y 489 en los respectivos dominios.

Los mejores resultados los obtuvieron China (555 puntos) y Singapur (549 puntos), mientras que los más bajos fueron Filipinas (340) y República Dominicana (342 puntos).

México obtuvo en 2018 resultados por debajo de Chile, igual que Uruguay, Costa Rica, Brasil y Colombia.

En el caso de México significa que en Lectura 44.7 por ciento de las personas evaluadas se ubicó por debajo del nivel 2, el mínimo esperado.

En Matemáticas 56.2 por ciento y en Ciencias 46.8 por ciento, por lo que, del total, 35 por ciento de los jóvenes mexicanos no alcanzó el nivel mínimo de competencia en ninguna de las áreas y apenas 1 por ciento se ubicó en un nivel alto de desempeño en alguna de las áreas.

“Los valores promedio prácticamente no han variado en el tiempo en ninguna de las tres áreas, por lo que a partir de una interpretación apresurada se podría afirmar que ‘el sistema no registra avances’ o que ‘la ampliación de la oferta educativa ha sido a costa de que los jóvenes no aprendan’, lo cual se podría aceptar fácilmente sin ser necesariamente cierto. Aunque modestas, México ha tenido mejoras durante los últimos quince años”.

El documento revela que en México las mujeres obtienen en lectura 11 puntos más que los hombres, quienes alcanzan 12 puntos más en matemáticas y 9 puntos más en ciencias que las mujeres.

Subraya que en México las disparidades socioeconómicas son de tal magnitud que 1 de cada 10 estudiantes en desventaja muestra alto rendimiento, mientras que 99 de cada 100 estudiantes aventajados de alto rendimiento están seguros de concluir sus estudios superiores.

Resalta que el nivel de acoso escolar en México es igual a la media de los países de la OCDE, al registrar a 23 por ciento de estudiantes como blanco de acoso al menos algunas veces al mes.

En la encuesta de bienestar asegura que los estudiantes mexicanos que se enfrentan a fuertes desafíos pero que al final se las arreglaron de una forma u otra tuvieron hasta 30 puntos adicionales en la prueba internacional de lectura.

En su mayoría se trata de quienes se sienten orgullosos de haber logrado cosas, pueden manejar muchas cosas a la vez y tener confianza en sí mismos para superar tiempos difíciles.

Coincidente con el promedio de la OCDE, en México 11 por ciento de los participantes son resilientes.

Los países con un porcentaje igual o por encima de esta media de estudiantes con desventaja resilientes son, agrupados por similitud del porcentaje obtenido: Chile (11 por ciento), (China), Italia, República Dominicana y Tailandia (12 por ciento), mientras Rusia (13 por ciento). En tanto que Turquía y Canadá (14 por ciento).