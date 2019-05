Sánchez Cordero se pronuncia a favor de la reproducción asistida de parejas gays

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor de que la parejas homosexuales tengan acceso a sistemas de reproducción humana asistida y con ello puedan confirmar una familia.

“Deben haber derechos relacionados a fundar una familia, pero también a la igualdad porque una pareja que no tiene posibilidad de tener una familia o unos hijos por una vía natural, no pueda tener la oportunidad de hacerlos por estos métodos novedosos y de esta tecnología de punta que es la fertilización in vitro”, aseguró.

En el marco de su participación en el Simposio “Legislación en Materia de Infertilidad y de Reproducción Asistida”, Sánchez Cordero acotó que “este es un principio fundamental, un principio de igualdad, a la no discriminacion, a la salud y a beneficiarse del avance científico”.

Sanchez Cordero dijo: “si lo digo yo cómo secretaria de Gobernación, pero además así lo dice la sentencia jurisprudencial que ya está, es obviamente obligatoria, porque la Corte no puede determinar cómo un tribunal constitucional matrimonios de primera y matrimonios de segunda y hecho de que ya esté reconocido como matrimonio homo parental, significa que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el de un hombre y una mujer”.

Afirmó que es necesario impulsar una Ley de Reproducción Humana Asistida, ya que en México se practican 80 mil procedimientos anules de reproducción humana asistida sin normativa, sin una regulación.

Refirió que esta situación es tan grave, que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha detectado más de 100 centros que operan sin apego a ninguna regulación sobre la materia.

Ante esto, mencionó que, también según datos de Cofepris, solo en el 2013, se reconoció en México 52 establecimientos autorizados para aplicar las técnicas de reproducción humana asistida y cuántos establecimientos no autorizados y con qué técnicas y además hay en muchos, podrían, cometerse delitos.

“Por eso tenemos que avanzar en esta propuesta, (porque) los profesionales apegados a la aplicación de estas técnicas operan sin ningún marco normativo específico por lo que se rigen por principios éticos propios”, remarcó.

La titular de la Secretaría de Gobernación, dejo claro que apoyará la iniciativa de Ley que se presentó en este Simposio, que “hay principios filosóficos, hay principios bioeticos, pero también sociales y también, porque no decirlo principios constitucionales del derecho de decidir al tener una familia”.