Olimpiada de Matemáticas denuncia robo de uniformes por parte de un chofer de Uber

El equipo mexicano que viajó este domingo al El Salvador, para competir en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, lo hizo con uniformes prestados, pues de acuerdo a una denuncia en redes sociales, un chofer de Uber robó las prendas.

En su cuenta de Twitter, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas informó que pese a lo ocurrido con el chofer de transporte, los jóvenes viajaron al país centroamericano para participar en la competencia con uniformes prestados.

Te podría interesar: Orgullo chiapaneco: ingeniero mexicano entra a programa de la NASA para estudiar a la Luna

"No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en Uber, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe", dijo.

No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en @Uber_MEX, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe 🇲🇽💪🏻 pic.twitter.com/VBwt48mDGI — OMM (@ommtw) July 23, 2023

De acuerdo con la denuncia que hizo el proveedor de los uniformes, Arturo Vázquez, solicitó este sábado un viaje a través de dicha aplicación para transportar a otro punto de la Ciudad de México un paquete que contenía las prendas de los jóvenes, pero el conductor teminó el viaje antes de llegar al destino solicitado.

Sociedad Olimpiada matemática celebrada en Japón, la mejor de México en su historia

"Oye Uber este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Que hacemos?", dijo inicialmente.

Oye @Uber_MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Que hacemos? pic.twitter.com/Joz1mUyzOV — Arthur Vázquez  (@arturopootva) July 22, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En sus redes sociales, detalló que el sábado, la empresa estaba tratando de localizar al conductor que no concluyó la entrega de los uniformes, pero hasta este domingo, cuando el equipo ya partió a El Salvador para la competencia, no se ha recibido respuesta sobre el hecho.