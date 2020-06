OMS no recomienda aplicación de pruebas masivas para Covid-19 en México: Gatell

El vocero de la pandemia por Covid-19 en México, Hugo López-Gatell Ramírez mostró un video donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que no recomienda la aplicación de pruebas masivas por la extensión territorial del país, así como que están de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno federal.

“Nuestra organización (OMS) no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso tan complejo tan diverso como México. No estamos en una isla del Caribe en el cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando”, explicó Jean-Marc Gabastou, asesor regional de emergencias en salud de la OPS/OMS.

López Gatell indicó que el comentario se realizó durante un foro reciente celebrado por el Instituto Nacional de Salud Pública donde participó José Alomía, director general de Epidemiología como representante del gobierno mexicano.

Foto: Presidencia

Refrendó que continuarán con la misma estrategia y que mantendrán las pruebas confirmatorias como hasta el momento en tanto no se presenten otras alternativas con elementos técnicos que sostengan las inquietudes por aplicar mayor número de pruebas.

