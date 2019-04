ONU reconoce avances de México en atención migratoria

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, colocó este martes a México como ejemplo en gestión de problemas migratorios luego de que ha tomado medidas para garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que han atravesado el país en los últimos meses.

Espinosa dijo que el país ha hecho suyo el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de diciembre de 2018.

Foto: Eduardo Torres

"México fue el primer país en utilizar y hacer suyo el Pacto Global de las Migraciones; eso es muy importante", dijo Espinosa en conferencia de prensa en Ciudad de México.

En la conferencia magistral de la presidenta de la 73ª Asamblea General de la @ONU_es, @mfespinosaEC enfatizó la importancia de incluir temas de equidad de género, protección al medio ambiente y gestión adecuada de la migración, en el quehacer público. https://t.co/OCLNv8VTSg pic.twitter.com/mOUBdGYc3m — SRE México (@SRE_mx) 3 de abril de 2019

Señaló que el Pacto "es una herramienta muy poderosa y muy útil, y podrá servir de ejemplo para otras regiones del mundo que están atravesando similares situaciones y crisis migratorias" como la que vive México con los países de Centroamérica.

La funcionaria aseguró que México está avanzado junto con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en la elaboración de un plan para contener los flujos migratorios a través del desarrollo económico y social.

Según Sánchez Cordero, la conformación de una “Caravana Madre” estaba siendo convocada por el crimen organizado / Foto: Eduardo Torres

"El plan busca mirar las causas estructurales de la migración y atacarlas. La principal causa obviamente es la pobreza y la desigualdad, y (el plan) busca enfocarse en las causas subyacentes, pero con un enfoque preventivo además de la cooperación e intercambio entre los países", dijo.

Apuntó que lo más importante es que México ha garantizado la dignidad y los derechos humanos de las personas en movilidad que han atravesado este país.

“En México me he sentido en casa . He podido constatar el compromiso del gobierno mexicano con el fortalecimiento de un sistema multilateral que le responda a la gente”: Presidenta de la 73° Asamblea General de la ONU @mfespinosaEC en #ConferenciaDePrensa @SRE_mx pic.twitter.com/WxCsfXAaBw — ONU Noticias México (@CINUmexico) 2 de abril de 2019

Mundo Hay una gran emergencia nacional en nuestra frontera: Trump

Todo marcha muy bien en México: Ebrard

Foto Cuartoscuro

Antes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard descartó que México vaya a modificar su política migratoria para contener el flujo de migrantes.

"La política migratoria de México fue enunciada claramente desde que firmamos el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos", expuso, aunque reconoció que se están haciendo ajustes al pasar de una política "hiperrestrictiva a una regulatoria", dijo Ebrard a medios.

Aseguró que marcha "muy bien" el plan para el desarrollo integral de Centroamérica que impulsa en presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar los flujos migratorio y declaró que "no hay señales de que Estados Unidos concrete el cierre fronterizo total con el que ha amenazado el presidente Donald Trump" en los últimos días.

Política Cierre de frontera y recorte de recursos a Triángulo del Norte, decisión de EU: Olga Sánchez

Trump quiere cerrar la puerta con México

Foto: Reuters

Este día, Trump afirmó que está preparado al "100 %" para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podría tener consecuencias "negativas" en la economía estadounidense.

Por otra parte, Espinosa calificó a López Obrador como un líder global además de ser presidente de México y le hizo saber al mandatario que "es muy importante" que los jefes de Estado y de Gobierno asistan a la reunión de alto nivel de la Asamblea General en septiembre. "Yo recomendaría vivamente que así sea", agregó.

Foto: Daniel Hidalgo Salinas | El Sol de México

López Obrador ha dicho en varias ocasiones que posiblemente no asista a la Asamblea General de la ONU porque tiene mucho trabajo que hacer en México.

Espinosa cumplió el segundo y último día de una visita de trabajo a México que calificó de "intensa y productiva", y a partir de mañana viajará a Cuba, donde se reunirá con el presidente Miguel Díaz-Canel y con el canciller, Bruno Rodríguez, para cumplir una visita del 3 al 6 de abril.