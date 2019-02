Oposición podría rescatar Planea, dice especialista de Universidad La Salle

La posible cancelación de Planea secundaria de este año tendría consecuencias negativas para obtener información de cómo va la educación, esto debido a que una vez que los alumnos salgan de educación básica se desconocerá el nivel de aprendizaje que obtuvieron en los últimos años, dijo Víctor Manuel Alonso, académico de la Universidad La Salle.

“Si quitas esta parte de la evaluación, si ya no tiene dinero para aplicarla ya no vamos a tener forma de saber cuál fue la evolución real de los alumnos, ya no lo vamos a poder recuperar”, dijo el especialista.

La semana pasada, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó que debido al recorte presupuestal que sufrió para el ejercicio fiscal 2019, no aplicará Planea, la evaluación para conocer los conocimientos de los alumnos de educación obligatoria, que este año le tocaba a los estudiantes de tercero de secundaria. Aunque el organismo autónomo se reunirá con representantes de la Secretaría de Educación Pública, para tratar de rescatar Planea, esto mientras la Suprema Corte determina sobre controversia constitucional interpuesta por el INEE.

Alonso dijo que no es de sorprender que la suspensión de Planea, ya que, por un lado, esta es producto de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y por otra, que en general hubo recortes a la mayor parte de las áreas de gobierno.

“Evidentemente esta reducción de presupuesto va a impactar la política que venía implementando un organismo autónomo, pero que abiertamente el gobierno actual no ve con buenos ojos”, dijo.

Pero también hay que tomar en cuenta el hecho de que en buena parte del gobierno hubo recortes presupuestales, incluyendo los organismos autónomos. Por ejemplo, está el caso del Inegi, que pese a que seguirá existiendo también se le recortaron recursos, esto a favor de otros programas impulsados por Andrés Manuel López Obrador, como las becas a ninis o las pensiones a adultos mayores.

El especialista comentó que si se quiere mantener la evaluación a los alumnos, es la oposición la que tiene que dar la lucha para que en la nueva reforma educativa se mantenga.

“La oposición y los contrapesos que existen en el país y que sin lugar a dudas seguirán existiendo, tal vez no como antes pero ahí están, levantarán la voz y cuando se estudie íntegramente la contrarreforma serán puntos que la oposición va a defender. En un tema de negociación se incluirá porque es un tema que no hace daño ni que contravenga lo que dice el actual gobierno”, finalizó.