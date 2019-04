Opositores a reforma educativa ganan hasta 20 mil pesos

Líderes magisteriales que se oponen a la reforma educativa ganan entre seis mil y 20 mil pesos, esto de acuerdo con los datos públicos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

De esta manera, el dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eloy López Hernández, tiene registradas tres plazas, que suman 20 mil 422 pesos netos mensuales.

Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien es líder de la CNTE en Michoacán, tiene un salario neto de seis mil 394 pesos con cinco plazas a su nombre, todo de acuerdo con la información del FONE que está disponible en el Portal Nómina Transparente.

Desde la semana pasada, dicho portal tiene información de la nómina de 1.7 millones de profesores de todo el país, lo cual está sustentado según la Secretaría de la Función Pública, porque son funcionarios públicos y se debe de transparentar dichos datos.

A pesar de esto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestó en contra de la publicación de dicha información, ya que eso pone en riesgo la seguridad de los propios maestros.

“A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, existen evidencias en algunas localidades de que tener una percepción económica fija, como es el caso de los maestros, los convierte en un blanco de extorsiones, robos, secuestros y hasta asesinatos”, se pronunció la organización magisterial.

Dentro de la información del FONE publicada hay algunos líderes seccionales como el de la Sección 2 del SNTE, Trinidad Mario Aispuro Beltrán, quien tiene un sueldo neto de 26 mil 71 pesos.

Javier San Martín Jaramillo, dirigente de la Sección 14, tiene un salario neto mensual de 15 mil 599; Eliud Terrazas Ceballos de la Sección 17 gana mensualmente 16 mil 56 pesos, y Rigoberto Vargas Cervantes, de la Sección 36 gana 16 mil 725.

Quien no aparece en los datos del FONE el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. El SNTE admitió que la publicación del FONE no es ilegal, pero no por buscar la transparencia se puede poner en riesgo la seguridad de los maestros, pues ya hay casos donde profesores delantaron sus vacaciones por amenazas.