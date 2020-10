OPS donará a México 200 mil pruebas para detectar Covid-19, anuncia Gatell

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) donará a México 200 mil pruebas para detectar el nuevo virus SARS CoV2 que provoca la enfermedad de Covid-19 y se podrían aplicar de manera inmediata en el sistema público de salud, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el funcionario anunció que “México está en el grupo de países dentro a los cuales la OPS ha ofrecido, en este caso, un donativo de 200 mil pruebas y desde hace 3 semanas ha instruido al Instituto de Diagnóstico y Referencia epidemiológicos (InDre) para que evaluar estar pruebas y tengamos certidumbre de su desempeño técnico. Una vez evaluadas, se hará la recomendación y Cofepris podrá evaluar con base en evidencia si la prueba es aceptada o no”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Salud OPS anuncia pruebas rápidas para detectar Covid-19; hacen ensayo en México

Se trata de una medida sugerida por la OPS pero que desde hace varios meses habían recomendado especialistas, investigadores, los exsecretarios de Salud e incluso un grupo de gobernadores para realizarse en México, sólo que hasta ahora el subsecretario López-Gatell había cuestionado su utilidad.

Incluso a finales de mayo el subsecretario había calificado que aplicar pruebas para detectar Covid-19 era “inútil y costoso”.

Preocupado el propio funcionario advirtió que una de las consecuencias inmediatas será el crecimiento estadístico en el mayor número de casos por que se agregarán a los confirmados los asintomáticos, que llegan a tener menor carga viral pero también pueden trasmitir la epidemia.

En Palacio Nacional López-Gatell dijo que a diferencia de todas las pruebas aprobadas que se han propuesto esta se basa en la detección de antígenos, que es la sustancia del virus, de manera que al aplicarla a una persona que tiene el virus, si tiene síntomas confirmará que se trata de la enfermedad de Covid-19 y si no los tiene se tratará de un caso asintomático.

Indicó que esta prueba es diferente a las pruebas rápidas, de las cuales sólo se autorizaron 10 en México.

Indicó que la próxima semana la Secretaría de Salud anunciará el resultado del análisis de desempeño y con ello “anunciaremos la adquisición y aplicación de pruebas”.

Indicó que en la medida en que “tengamos instrumentos de detección más sensibles podremos tener una detección mayor de casos”.

Sociedad Salinas Pliego da positivo a Covid-19; llama a no tener miedo

Agregó que “la consecuencia es mayor oportunidad en la identificación en casos, en la medida que tenemos acceso a mayor tecnología. Me anticipo aquí a la distorsión, pero si no tengo tecnología, no se tiene capacidad y el resultado en estadística es que se puede generar mayor sensibilidad, semejante a nuestra decisión de incorporar el diagnóstico por asociación epidemiológica. En este caso con la prueba de casos asintomáticos habrá más casos y se interpretará juiciosamente como una tendencia de alza no de rebrote sino por la capacidad de detección”.

Anunció que una vez que ocurra la aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario (Cofepris) se empezarán a utilizar las pruebas, “estamos cerca de utilizarlo”.

“La donación es para el sector público y las entidades federativas. Sin distingo entre las entidades y de la fuerza de gobierno, la priorización de envió será atender las necesidades epidemiológicas”.