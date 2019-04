Ordenan 3 meses de financiamiento para las estancias infantiles

CIUDAD VICTORIA.- La diputada federal Nohemí Alemán Hernández dijo que un juez federal otorgó un amparo a 300 estancias en Victoria y Reynosa para que no sean retirados los recursos.

La legisladora de Tamaulipas sostuvo que con esa decisión, se espera que se otorgue el amparo definitivo, luego de que el Estado de Chihuahua se ordenó al gobierno federal pagar los recursos de los primeros tres meses del año a las guarderías de ese estado.

“En Victoria y en Reynosa ya nos dieron la medida que es provisional, la suspensión provisional y estamos en espera de la definitiva, como sucedió en Chihuahua donde se ordenó pagar los meses de enero, febrero y marzo y que el programa quede tal y como estaba en las Reglas de Operación del 2018”, explicó la legisladora.

La diputada del Partido Acción Nacional agregó “parte de los amparos que presentamos fue por ese tema, porque el presupuesto se aprobó con un apoyo a estancias infantiles y después cambio a un apoyo a padres y madres trabajadores”.

Alemán Hernández indicó que el gobierno federal no ha podido comprobar actos de corrupción en las guarderías, ni supuestos apoyos a niños que no existen, “fue el tema de investigaciones donde resultaron estancias infantiles con niños fantasmas y corrupción, pero no nos han dado nombres de quienes son en Tamaulipas o al menos en Reynosa no hay niños fantasmas”, aseguró Alemán.

La legisladora señaló que las encargadas de las estancias infantiles han retado al gobierno federal para que se investigue a fondo, ya que ellas defienden el operar de las guarderías con normalidad, “porque no tienen nada que esconder que se investigue no tiene nada que esconder, que se investiguen en los altos niveles pero que no la paguen todos ,que los niños no sigan pagando los platos rotos de este gobierno, y ya se está dando una instrucción del que programa regrese porque es un programa noble que se haga lo correcto por el bien de la niñez”.