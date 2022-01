Organizaciones en pro de los derechos de periodistas condenan asesinato de Lourdes Maldonado

El pasado domingo 23 de enero se dio a conocer el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. La noticia alertó a diversas organizaciones en pro de los derechos a la libertad de expresión y los derechos humanos.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó a través de sus redes sociales un mensaje en donde exigían a las autoridades investigar de manera inmediata el caso de la periodista, además de lamentar señalando que México se volvía "en el país más mortífero del mundo para la prensa".

Estamos investigando las circunstancia del asesinato de Lourdes Maldonado, que estaba bajo protección del estado. Exigimos a las autoridades locales y federales una investigación inmediata de los hechos y garantizar la seguridad de su familia — RSF en español (@RSF_esp) January 24, 2022

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos condeno no solo el asesinato de la periodista, sino además de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, por lo que exhorto una investigación exhaustiva.

Además, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador a asumir la responsabilidad por la impunidad que existe en los delitos contra los periodistas.

In Mexico the killing of 3 journalists signals another deadly year. At least 163 journos & media workers have been killed since 2010. NAHJ condemns the murders of José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel & Lourdes Maldonado #NiSilencioNiOlvidohttps://t.co/sOh7GXCbol pic.twitter.com/tlm9pE1A16 — NAHJ (@NAHJ) January 25, 2022

Por su parte, la organización de derechos humanos, Article 19, pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a la Fiscalía General de la República (FGR)y investigar de forma urgente y objetiva el asesinato.

Asimismo, exhortó a la Secretaría de Gobernación a proteger a la familia y colegas de Lourdes, a fin de garantizar su seguridad e integridad.

🚨ARTICLE 19 condena y documenta el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido hoy en Tijuana, Baja California.



Es la segunda persona periodista asesinada en esa ciudad en una semana y la tercera en México 🇲🇽 durante el primer mes de 2022.



🧵 pic.twitter.com/oSctFhwHy1 — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) January 24, 2022

La delegación de la Unión Europea en México condenaron el asesinato de Lourdes Maldonado, e instaron a las autoridades federales y estatales a realizar los esfuerzos necesarios para proteger efectivamente a los periodistas.

Los Estados europeos expresaron sus condolencias y solidaridad para los familiares y amigos de la comunicadora

⚠️ Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López

🔗 https://t.co/CFePJDtuee pic.twitter.com/F9rJK4EaMJ — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) January 25, 2022

Por su parte, la división de la Organización de las Naciones Unidas en México (ONU) condenó el asesinato de la periodista y señaló que la libertad de expresión y la labor de quienes ejercen el periodismo son pilares de la democracia y de los derechos humanos.

Asimismo, pidió a las autoridades investigar de manera pronta y efectiva el asesinato de Lourdes Maldonado.