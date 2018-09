Donatarias explican retrasos en los apoyos a damnificados por sismos

El primer aniversario de los terremotos de septiembre llegó y con ello una cascada de anuncios sobre la entrega de casas, escuelas, iglesias y hasta llaves de una futura vivienda.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta el 31 de mayo los donativos entregados por los ciudadanos de a pie y las empresas para los damnificados por los sismos sumaron poco más de tres mil 900 millones de pesos en especie y en efectivo. Según la información reportada a esa fecha por las organizaciones civiles sin fines de lucro aún faltan por entregar mil 943 millones.

Consultada por este diario, Ximena Suárez, directora Ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México, rechazó que en el caso de esa iniciativa del sector privado liderada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la entrega de recursos para los damnificados por los sismos de 2017 se haya tardado.



“No es tan tardado. Nosotros creo que llevamos una buena actividad en el sentido de que los 416 millones ya sabemos a dónde se van a ir. No es que estemos viendo a dónde. El 100% ya está asignado, ahora es sólo cuestión de esperar a que las obras se realicen”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El Fideicomiso reporta en su página web 416.7 millones de pesos donados. De ese monto, 155.8 millones de pesos (37.4%) ya se asignaron y 240.9 millones (57.8%) están comprometidos para la reconstrucción de viviendas, clínicas, escuelas, mercados y patrimonio cultural, principalmente en Oaxaca.

“El 100% de nuestros recursos ya están destinados a proyectos, ya sabemos en qué se van a gastar. Para todos los proyectos ya tenemos un convenio. Al momento de firmar se da un anticipó de 40%, cuando la obra de construcción lleva el 75% de avance se paga el 50% y cuando se acaba se da el 10% restante”.

No se han pagado porque la obra aún no llega al 75% de avance o no se ha terminado.

Sobre la información reportada al SAT, según la cual el Fideicomiso había entregado 286.2 millones de pesos, de los 293.7 millones recaudados, Ximena Suárez explicó que después del corte de la autoridad hacendaria, al 31 de mayo recibieron recursos adicionales y no se había asignado el 100%.

SIN RESPUESTA

Luego de que El Sol de México informó que 224 organizaciones sin fines de lucro no han entregado el total de los donativos, ayer se contactó vía correo electrónico a siete, pero sólo se tuvo respuesta de una.

Las organizaciones contactadas fueron Fundación Carlos Slim, Fundación BBVA Bancomer, Fomento Social Banamex, Fundación Coca- Cola, A.C. Fundación Holcim, Fundación Gigante y Documental Ambulante.

Esta última, en su respuesta remitió a su sitio web, en donde dice que al cierre de 2017, la campaña Levantemos México recaudó más de 28.5 millones de pesos con el apoyo de más de 15 mil donativos procedentes de todo el mundo; pero el último Informe de Transparencia con corte al 31 de mayo, publicado por el SAT, reporta 35.3 millones de pesos sin entregar.



En el sitio de Ambulante se explica que el monto que se desembolsará será de 24 millones 500 mil pesos para financiar 25 proyectos en un año, para iniciar a partir del mes de junio de 2018.

Foto: EFE

Ayer mismo, Juan Pablo Zurita, líder el de la iniciativa Love Army México, explicó que se recaudaron un millón cuatrocientos mil dólares y se están construyendo 50 viviendas para familias en estado de vulnerabilidad del municipio de Ocuilán de Arteaga, Estado de México.

En una conferencia de prensa, la también youtuber Pambo explicó que el capital recaudado se distribuyó de la siguiente manera: ocho millones 250 mil pesos, a Échale a tú casa; dos millones 425 mil 950 pesos, a Fundación origen y un millón 575 mil 828 pesos para Piensa sostenible, entregando más de 12 millones de pesos, destinando el dinero restante a la construcción de un centro comunitario.



A casi un año de que la iniciativa se originó, el influencer justificó la tardanza por las etapas del proyecto: la integración, empoderamiento y construcción, dando la oportunidad a las familias de tener una intervención personalizada y no una más estándar esto con el fin de llegar a no solo a reconstruir la vivienda, sino también la recuperación del tejido social.

Gracias a todos los medios que nos acompañaron hoy en la conferencia de prensa y presentación de resultados de #LoveArmyMexico pic.twitter.com/GbDN000cbM — yo soy pambo (@yosoypambo) 17 de septiembre de 2018

El domingo, en Yautepec, Morelos, Compromiso Social Citibanamex, en alianza con Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Coca-Cola y Fundación Televisa, reportó que inició la entrega de viviendas.

En un acto que simboliza el arranque de la entrega de viviendas en el estado de Morelos, 32 familias de la localidad de La Nopalera, en el municipio de Yautepec, recibieron las llaves de sus nuevos hogares como parte del Programa 1x1 que Compromiso Social Citibanamex activó para ayudar a los afectados.