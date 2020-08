Organizaciones niegan recibir dinero para "atacar" a Tren Maya

Organizaciones ambientalistas exigieron disculpas ante las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que reciben dinero de fundaciones extranjeras para atacar sus proyectos de gobierno como el Tren Maya.

El Jefe del Ejecutivo acusó a la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, el Rockefeller Brothers Fund, el National Endowment for Democracy (NED) y la ClimateWorks Foundation de financiar la oposición contra el Tren Maya.



Entre los beneficiarios de los recursos aparecen el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la asociación Indignación, y el medio Animal Político.

También están el Due Process of Law Foundation (DPLF), el Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), y la organización Diálogo y Movimiento (DIMO).

“Hace poco me llegó una información, que hasta la quiero compartir. Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya", dijo el mandatario en su conferencia mañanera, donde enlistó nueve organizaciones que, según dijo, recibieron cerca de 14 millones de dólares de cinco fundaciones estadounidenses desde 2006.

Durante su gira por Tampico, Tamaulipas, siguió con el tema: “Me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos y al final es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político".

Consultadas por El Sol de México, agrupaciones como Naturalia y en las redes sociales el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) refirieron que los dichos del mandatario son dolosos, mal intencionados y demuestran desconocimiento, en un contexto en que los defensores del medio ambiente son perseguidos y amenazados,

“Demandamos una disculpa pública por las agresiones y actos de difamación por los que hemos sido objeto desde la Presidencia de la República. Seguiremos alzando la voz y accionando legalmente cada vez que consideremos que se cometen violaciones de derechos humanos ambientales. Lamentamos nuevamente que el Estado mexicano criminalice el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, se expuso desde Cemda.

Respecto a los amparos en contra del proyecto del Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la península, se señaló que constituyen un camino dentro del marco legal e institucional para oponerse a un proyecto que viola sus derechos humanos.

“La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales; el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos”, se dijo.

Óscar Moctezuma, director y fundador de Naturalia, señaló que las organizaciones ambientalistas no fueron creadas para debilitar los proyectos gubernamentales como sugirió el Presidente durante su conferencia matutina de este viernes.

“Las organizaciones ambientalistas no están enfocadas o no han sido creadas para debilitar los proyectos del gobierno como propósito principal, lo que hacen las organizaciones es levantar la voz, así como velar por causas y temas de interés para el bienestar nacional.

El activista expuso que el que haya recursos que provengan del extranjero para las organizaciones, no significa que sea una estrategia que busque con malas intenciones debilitar al gobierno y sus planes.

“El Presidente dice que hay que transparentar para que se conozca de dónde vienen los recursos y para qué son, yo creo que lo mismo debería hacer él, no veo con qué cara el Presidente se pone a reclamar cuando en realidad las organizaciones sociales estamos obligadas a informar cada año a la Secretaría de Hacienda de dónde provienen nuestros recursos”, explicó.

A su vez la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad señalaron que no han recibido financiamiento internacional alguno para criticar al Tren Maya y que el financiamiento de fundaciones internacionales a las organizaciones de la sociedad civil es lícito y de su recepción se da cuenta a las autoridades mexicanas.

En @mexevalua trabajamos con datos, evidencia, estadística y hechos.

“Utilizar el podio presidencial para intentar desprestigiar a las organizaciones de la sociedad civil no es una práctica nueva y constituye un abuso de poder intentar sembrar dudas sobre sus actividades e insinuar que se incurre en una práctica ilícita”, señaló.

“Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No ‘nos oponemos’ a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país”, escribió Edna Jaime, presidenta del organismo en su cuenta de Twitter.

