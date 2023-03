Organizaciones ofrecen ayuda a México tras fallido plan para conservación de vaquita marina

Organizaciones dedicadas a la conservación de la vida silvestre ofrecieron al gobierno federal afrontar de forma conjunta el escenario complejo que atraviesa México respecto al posible embargo económico de distintas especies por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de este lunes.



El gobierno federal reconoció en un comunicado enviado el pasado 27 de febrero que la CITES no aprobó su plan de acción para el combate al tráfico ilegal de peces totoaba y que ha perjudicado a especies como la vaquita marina, y consideró que esta determinación derivó de “un trato inequitativo”, pues no se tomaron en cuenta un esfuerzo exhaustiva y múltiples acciones.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) y Unidos por el Manejo Sustentable de Nuestra Biodiversidad (Unbio), Ernesto Zazueta, dijo en una carta enviada a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, que observan con preocupación el embargo de la CITES, ya que es una “situación que pone a todo el sector en riesgo”.



Zazueta explicó que el trabajo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (Umas) y los predios o instalaciones que manejan Vida Silvestre en Forma Confinada Fuera de su Hábitat Natural (Pimvs) se encuentra en un estado grave por diversos acontecimientos, como la pandemia de la Covid-19 y retraso en trámites.

En los litorales del país se cuenta con cerca de 3 mil 500 especies endémicas

“Ahora recibirá el tiro de gracia al imponerse un embargo que se pudo haber evitado”, enfatizó.



El líder de las organizaciones que agrupan más de 12 mil Umas y Pimvs recordó que existe un importante atraso en los tiempos de resolución de los trámites que, dijo, “se ha agudizado de forma muy preocupante desde hace ya más de un año”.



“Desafortunadamente, la situación no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado”, exclamó.



En este sentido, Zazueta propuso crear nuevas comisiones y convocar a expertos, ya que el Grupo Intergubernamental sobre la Sostenibilidad en Alto Golfo de California (GIS) no ha logrado tener resultados.



“Tenemos un amplio grupo de expertos en mamíferos y agrupamos muchas asociaciones que pueden hacer la diferencia frente a este complejo escenario”, expuso.

También advirtió de que con el embargo que se activaría este lunes “lo único que logrará será empeorar el tráfico de especies de vida silvestre sin que se beneficien las comunidades”.