Orgullo mexicano en Tesla: Fernanda López logra un puesto en la firma de Elon Musk

Fernanda López Pompa, la mexicana que trabajó de pasante por un año en Tesla, volverá al país para terminar con sus estudios, para luego formar parte a tiempo completo de la empresa dirigida por Elon Musk.

La originaria de Mexicali, participó en 2021 en el Spring Internship de Tesla buscando la oportunidad de trabajar como pasante en una de las compañías tecnológicas más importantes de la actualidad.

La joven fue seleccionada para trabajar durante seis meses, aunque al final cumplió un año en el área de ingeniería de pruebas de vehículos en la planta de Fremont, California.

Fernanda López, de 21 años, actualmente cursa el séptimo semestre de la carrera de ingeniería mecánica en Cetys Universidad, campus Mexicali, Baja California, y regresó al país para concluir con la carrera.

Convencida de que siempre puedes lograr tus metas, aunque estas parecen inalcanzables, Fernanda aplicó para formar parte de un programa para estudiantes que tiene Tesla, una empresa que desarrolla varios productos para crear todo un ecosistema energético sustentable, entre éstos una línea automotriz.

La joven explica que una vez seleccionada para trabajar en la planta, la empresa asigna proyectos a los alumnos universitarios que elige para trabajar por determinado tiempo, y en el caso de Fernanda, se dedicó al área de ingeniería de pruebas.

Debido a su dedicación y ganas de aprender la nombrada como encargada del área de chasis frontal en todas las pruebas a nivel subsistema de los vehículos.

Para julio de 2021, Fernanda recibió una invitación para iniciar un nuevo proceso de entrevistas laborales, esta vez para integrarse de tiempo completo al staff de la planta automotriz en Estados Unidos.

“Al principio era una estudiante, después ya no tenía mentor y era totalmente independiente de tomar decisiones en las pruebas. Así aprendí a moverme sola en la empresa, conocí a muchos equipos, me ayudaron a cambiar la mentalidad, a conocer cómo pensar, cómo atacar los problemas, investigar por mi cuenta y no tanto a adquirir conocimientos, sino habilidades para buscar soluciones”, señaló en una entrevista para su universidad.

Fernanda supero el proceso para ingresar a la empresa, lo que finalizó con el ofrecimiento formal de trabajo, el cual incluía la flexibilidad que Fernanda necesitaba para terminar de cursar su carrera de ingeniería y graduarse en su universidad.

Comentó que ser sido aceptada en una empresa como Tesla le dio la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, aprender más sobre su carrera y adquirir experiencias.

Desde que fue aceptada, la joven de Mexicali exhortó a los estudiantes a no desanimarse y los invitó a no desistir de sus estudios y confiar en que los sueños y metas que se fijen se pueden alcanzar con esfuerzo, dedicación, perseverancia y preparación.

