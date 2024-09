Padres de los 43 normalistas reprochan promesas incumplidas de López Obrador

Con el grito “¡AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, una comisión de padres de los 43 estudiantes desaparecidos reprocharon que a 10 años del ataque en Iguala, Guerrero, no encuentran verdad ni justicia y las investigaciones están estancadas.

En el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los familiares de los desaparecidos criticaron que la carta que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a los tutores no tiene ninguna novedad.

Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los padres, reiteró que el Ejército tuvo participación antes, durante y después a los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, pero el Gobierno federal no lo quiere reconocer.

“No es un capricho de los padres o de las madres de manchar la institución de la Sedena, como lo ha manifestado el presidente de la República. No es así. Por eso, también, los padres ya de manera pública han reiterado que ellos no tienen ningún interés de pelearse con ninguna institución ni con el Ejército”, expuso el abogado.

Lamentó que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirme que quienes obstaculizan la investigación del caso Ayotzinapa es el propio movimiento de los 43, los abogados y las organizaciones de derechos humanos.