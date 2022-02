Partidos políticos impulsan leyes para la protección de periodistas

PAN, PRI y PRD impulsarán la creación del Sistema la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la expedición de una ley general, y la constitución de un instituto encargado de su aplicación, autónomo y descentralizado a fin de legitimar la libre expresión ante la inoperante estructura que funciona en el país.

La coalición Va por México, retó a Morena y sus aliados a sumarse a esta propuesta y confirmar con sus votos a favor, los dichos en cuanto a la defensa y respeto a la libertad de prensa en el gobierno que ellos encabezan.

Los coordinadores parlamentarios Luis E. Cházaro del PRD; Jorge Romero del PAN y Rubén Moreira del PRI, manifestaron en conferencia de prensa, su preocupación por la situación que periodistas mexicanos resienten, particularmente en los últimos años –y prevén que las agresiones y asesinatos continuarán- por ejercer su profesión, sin que la autoridad ni las instituciones intervengan.

Alertaron que el problema se torna cada vez más serio al grado que ya ha traspasado las fronteras con los llamados hechos por la Organización de Periodistas Iberoamericanos y el gobierno estadounidense, sin dejar en claro, que corresponde a las y los mexicanos atender el tema y garantizar el libre desempeño de la prensa.

“Prevemos con tristeza y pesar, que esta ola de violencia contra el periodismo continúe y queremos anticiparnos, intervenir para que siga habiendo una prensa libre en nuestro país”, afirmó el autor de la iniciativa Luis E. Cházaro.

“Un factor indispensable para una democracia en el siglo XXI –agregó Cházaro- es que la prensa pueda hablar abiertamente de los ‘temas’, que no solo difunde el Presidente de la República, sino que puedan señalar a la delincuencia organizada, a los malos gobiernos, los actos de corrupción, y que no sea acallada porque quien -en ejercicio de su profesión- publique algo incómodo y acabe perdiendo la vida”, manifestó.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, señaló que lo que se plantea es una reforma constitucional, que organice todo un sistema, que otorgue a nivel constitucional y legal, una efectiva protección a la labor del periodismo, “es increíble que seamos el país a nivel mundial de toda nuestra orbe, que sin estar en guerra, sean las compañeras y los compañeros periodistas los que más atentados contra su vida sufren, en un país que no está en guerra, somos el honrosísimo primer lugar en todo el planeta”, refirió.

Recordó que la bancada albiazul, propuso la semana pasada un proyecto de ley en donde se promueve que sea una responsabilidad penal el que algún funcionario público se meta contra la periodística.

Nosotros no nos queremos quedar solamente con los dichos, sino proponer en los hechos, que nos organicemos como país para proteger la labor del periodismo, y vemos, queremos ver cuál va a ser la reacción del oficialismo, con quién está el oficialismo, a quién defiende este Gobierno de Morena añadió el líder panista.

En su turno, Rubén Moreira Valdez líder de los priistas, aseguró que la iniciativa para crear el Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es conjunta entre los tres partidos que integran la alianza Va por México y, aseguró, forma parte de la agenda legislativa que tienen.

“Hemos decidido este mecanismo de protección en un momento difícil que está viviendo la profesión que ustedes realizan”, señaló Moreira Valdez, al tiempo, que, puntualizó, así estaremos presentando iniciativas de este carácter durante el resto de este año legislativo y, seguramente, durante toda la LXV Legislatura.

Adelantó que tratarán que -en nueve plazos- se dictamine esta iniciativa que están apoyando y se lleve al Pleno, “y si no se dictamina, haremos público que no se dictaminó a favor y que no se quiere votar e incluso si no se vota en comisiones rápido, vamos a pedir que se discuta en el Pleno para que ustedes vean quiénes quieren y quiénes no, la seguridad de las y los mexicanos”.

“En el bloque legislativo ‘Va Por México’, decimos: Sí a la libertad de expresión; sí a la libre prensa; sí a la prensa crítica porque, sin una prensa que informe, que critique, que muestre lo que está haciendo el gobierno emanado de donde sea, no hay democracia”.